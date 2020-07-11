【Emily】被指優先考慮鎂光燈 黃碧雲話李文浩抹黑

黃碧雲喺fb發出嚴正聲明，反駁李文浩抹黑，話「事實絕非如此」，要求李收回言論同道歉。佢話當日被捕大學生手足係佢一個老同學嘅侄仔，老同學WhatsApp佢求助，佢已盡快回覆，並願意提供各項協助，包括法律支援，其後老同學話侄仔已聯絡李文浩求助。黃碧雲話過程中從冇提及要求聯絡傳媒，被捕手足同其父母亦一直沒聯絡過佢。佢上載WhatsApp同老同學對話截圖，以證清白。

黃碧雲噚日再聯絡老同學了解事件，老同學向其弟及侄仔了解過，話一家人從冇講過李文浩引述嘅說話，又話搵咗李文浩協助後，李話會獨自處理事件，叫佢哋唔好畀其他人插手。黃碧雲最後話：「大敵當前情况下，盼民主同路人可團結一致，與強權周旋到底。」