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2020年7月11日星期六
港聞二
水泉澳一廈12人染疫 源頭未明 禾輋3人確診亦無頭緒 兩邨皆樣本瓶揭發
「政府信唔過」 明泉樓居民自行撤離
多長者入院病牀受壓 重啟二線牀
港泰染疫院友每日外出 曾回家慶父親節
許樹昌籲停辦書展 貿發局稱如期舉行
中小學幼園提早暑假 考試補課可繼續 單日增5校有學生確診 教局允學校彈性安排
家長贊成呈分試如期 學生憂延期難適應
兩豁免檢疫者確診前已離港 一人失聯絡
世衛改口：不排除室內空氣可播疫 專家：不影響防疫 倡搭的士小巴開窗
港鐵車站助理確診 等檢測結果期間照上班
口罩銷量倍升 藥房商會：無加價
陳肇始：將為公共司機食肆員工檢測
結婚遇疫情國安法 準新人：不想在港生育
今日舉行 明報教育招聘博覽限人流防疫
涉助刺警男買機票抵機場 7人被捕 包括女友、父親、民航職員
何鴻燊出殯 董建華：港澳重大損失
聶德權：公僕參加反政府集會必違規 無解釋「反政府」定義 工會斥收緊言論自由
書展介紹作家：聞國安法 更感要繼續創作
新書提及國安法 「突破」煞停出貨
海園研不收入場費吸客
私人控梁家榮 空姐牛肉飯老闆覆核被拒
控方稱原判欠阻嚇 辯方反問是否判監才可維護國旗 原判社服 咖啡師燒國旗改囚5周
阻警查手機 李柱銘等人禁制令獲延長
政府泛民准就緊急法禁蒙面法上訴終院
台漢認警署外噴漆 警索3萬清潔費
「大人網」准聘御用大狀上訴 挑戰依靠他人賣淫為生違憲
沿路肩前行撼工程車 私家車司機受傷
黃大仙三死車房爆炸案 技工認無牌
尊子漫畫
【Emily】戴耀廷感謝曾國衞宣傳初選
【Emily】被指優先考慮鎂光燈 黃碧雲話李文浩抹黑
【Emily】泛民擺白紙 陸頌雄質疑李慧琼收走
【Emily】食環署毛巾錯標語 派咗20條先知 「防鼠工作做得好 鼠患問題自然有」
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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水泉澳一廈12人染疫 源頭未明 禾輋3人確診亦無頭緒 兩邨皆樣本瓶揭發
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