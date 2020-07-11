「大人網」准聘御用大狀上訴 挑戰依靠他人賣淫為生違憲

申請方指出，上訴時會爭議「依靠他人賣淫的收入為生罪」是否合憲，對香港法律有深遠重大影響，加上以往未有人就該控罪提出如此挑戰，相信由海外大狀作辯護的做法符合公眾利益。

高院首席法官潘兆初稱，在沒有證據顯示有控制、指示或影響女性會員向他人賣淫的情况下，僅收取男性貴賓會員年費，讓他們可以聯絡女會員及商討性交易，要爭議該情况是否符合「依靠他人賣淫為生」罪，有一定難度，故此，他同意申請方所爭議的問題困難而複雜，預計上訴時會引用到英國及外國案例，甚至會考慮歐洲人權法院的案件。

官稱上訴對商業及社交媒體有影響

潘官續稱，近年出現不少交友約會軟件，這次上訴會對這類型商業活動以及社交媒體造成實質影響，上訴庭或會為這些商業運作釐定法律界線， 並估計爭議將進一步在終審法院處理。他考慮到David Perry精於憲法及人權法，相信其過往經驗會對上訴提供顯著幫助，遂批准他來港代表上訴方。

【案件編號：HCMP751/19】