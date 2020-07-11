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阻警查手機 李柱銘等人禁制令獲延長

【明報專訊】民主黨創黨主席李柱銘等15名民主派人士早前被捕，及後被控於去年8月至10月煽惑、組織和參與未經批准集結等罪，其中李柱銘等5人上月底遭警方發出搜查和解鎖手機的手令，法庭其後批准5人司法覆核的許可申請，同時頒下臨時禁制令，禁制警方執行手令。高院昨決定繼續批出臨時禁制令，直至覆核有裁決為止。

禁制令至司法覆核有裁決為止

申請人分別為李柱銘、何俊仁、單仲偕、區諾軒、楊森。答辯人分別為東區裁判法院主任裁判官和警務處長，東區主任裁判官獲准毋須出席聆訊。

申請方指出，法庭不應讓警方執行或屬非法的手令，一旦警方看過手機內容，他們的記憶便無法被抹去，即使警方承諾現階段不查看相關內容，當中仍涉信任問題。

警務處長一方回應稱，警方可承諾現階段只解鎖各人的手機，但不查閱當中內容，解鎖過程亦只由電腦處理，惟解鎖過程可長達數小時至數月，形容事件或對刑事司法系統構成損害，涉及公眾利益，要求法庭撤銷臨時禁制令。

法官高浩文認同申請人的手機內容或存有更多證據，有助警方調查，但考慮到警方作出拘捕後兩個月才申請手令，控方亦預備好轉介至區域法院的文件，相信礙於法庭排期、律師日程等原因，相關聆訊不會在數月內展開，故批出臨時禁制令，直至司法覆核有裁決為止。高浩文同時將覆核案排期下月13日聆訊，預計需時1至2天。

【案件編號：HCAL1396/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕司法覆核 臨時禁制令 手機 楊森 區諾軒 單仲偕 何俊仁 李柱銘 反修例運動

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