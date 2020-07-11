控方稱原判欠阻嚇 辯方反問是否判監才可維護國旗 原判社服 咖啡師燒國旗改囚5周

21歲被告鄧智樂早前承認於去年9月21日，在屯門大會堂外公開及故意以撕毁、焚燒及踐踏的方式侮辱國旗。

官問是否辱國旗全判監 控方否認

律政司一方昨陳辭指出，參考上訴庭判辭，被告知悉涉案國旗屬政府公物，伙同他人及使用多種方法犯案，全為加刑因素，法庭須判被告即時入獄才足夠阻嚇。署理主任裁判官張潔宜遂詢問控方，「係咪只要係侮辱國旗罪，都要判即時監禁？」控方否認。

辯方則認為，社服令已展示足夠阻嚇力，透露被告已履行6次社會服務，他剛獲公司晉升為全職主任咖啡師，職責改變使他成長，希望法庭給予機會。辯方又反問：「係咪一定要一個年輕人坐監，先達到阻嚇形式去維護國旗？」又稱：「保護國旗尊嚴係需要人民真誠愛戴及擁護，呢一樣嘢唔係判處即時監禁可以做到。」

官認原審時忽略加刑因素

張官聽畢雙方陳辭，認為原審時的確忽略考慮控方指出的各種加刑因素，斥被告行為「輕蔑及蔑視國旗，嚴重貶損國家尊嚴」，考慮被告認罪及已履行五分之一的社服令，減刑後判他入獄5周。

連同本案，共有4人在反修例運動中被控侮辱國旗罪，當中3案已審結，一案仍然候審。律政司對審結的其中兩案提刑期覆核，除本案外，21歲冷氣技工羅敏聰於去年9月「沙田和你shop」踐踏國旗及將之棄於城門河中，亦由原本被判200小時社會服務令，被上訴庭改判入獄20日。

明報記者

【案件編照：TMCC1896/19】

（反修例風暴）