私人控梁家榮 空姐牛肉飯老闆覆核被拒

表證不成立 申請人考慮上訴

立法會議員兼大律師容海恩及退休裁判官兼大律師黃汝榮昨代表郭德英就私人檢控提出覆核。黃汝榮於庭上表示，法庭早前判辭未有分析原訴人提出的證據，「好唔尋常」，向裁判官鄧少雄直稱「未見過咁樣嘅判辭」，「要請教一下」。

黃汝榮指出，私人檢控控罪書的指控涵蓋時期由去年11月至今年3月，其間梁家榮身為香港電台台長，即使有大量公眾對他反感及投訴，仍無改善，此舉已證明梁有「故意及蓄意地」犯下公職人員行為失當罪的犯罪意圖 。

鄧官裁決稱，黃汝榮是次提出的論點未曾在任何書面陳辭提及，亦未有附權威著述或案例，即使加入有關論點考慮，也未能令案情達至表面證供成立，故駁回覆核，維持原判。

另外，郭麗英在開庭前將一張西九龍裁判法院大樓3號法庭大門照片，上載至社交平台，涉違反法庭大樓內嚴禁攝影的規定，其後有關圖片被刪除。司法機構稱不評論個別事件，若法庭範圍內懷疑有人拍照，會了解事件及適當跟進。

【案件編號：STMP136/20】