港聞

港聞二

新書提及國安法 「突破」煞停出貨

【明報專訊】基督教青年機構「突破」出版的《Breakazine》，原定今月中旬出版一期書刊以＜危險閱讀＞為題，早前刊物預告中提及在《港區國安法》下走訪不同朋友的讀書經驗，藉此尋求啓發。但《Breakazine》昨突稱因應港區國安法實施，機構正就法例對事工影響徵詢法律意見，將暫停該期書刊原定出貨安排。有出版人稱國安法造成「白色恐怖」，震懾文化、出版、教育、傳媒界。

稱正徵詢法律意見

去年10月出版的第59期《Breakazine》有關催淚彈專題，早前一度被康文署公共圖書館禁止放於「新書推介」書架，一周覆檢後，可維持為圖書館館藏。《Breakazine》上周四在facebook預告，今月中的一期是以＜危險閱讀＞為題，其序提到「大概是有感於港版《國安法》的刀鋒下，自由的空氣好像又再稀薄了一些，大家愈感窒息了」，故走訪不同朋友的讀書經驗，藉此尋求啓發。

《Breakazine》昨午於facebook稱，因應國安法實施，機構正就法例對事工影響徵詢法律意見，預計7月中旬出版的＜危險閱讀＞將暫停原定的出貨安排。記者向「突破」查詢，截稿前未有回應。

彭志銘:國安法製白色恐怖

書刊商會：不覺自由收窄

次文化堂社長彭志銘認為，港區國安法造成「白色恐怖」，震懾文化、出版、教育、傳媒界，「因為不可硬碰，所以大家寧願避談」，又說香港自由大倒退，香港社會已不自由，不少出版社、發行商、書店不想硬碰，不在書展賣政治書，他擔心下一步會連沉默的機會都失去。

書刊業商會副會長蘇惠良表示，出版業界需時了解國安法，審視有關政治題材的書刊是否符合新法例，大家毋須過分解讀《Breakazine》此舉動，他不認為出版自由收窄了，其他類型書刊的出版商亦無特別擔心。

（港區國安法）

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