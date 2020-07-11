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港聞二

書展介紹作家：聞國安法 更感要繼續創作

【明報專訊】反修例運動、疫情、《港區國安法》，一浪接一浪衝擊港人心靈。今年書展獲重點介紹的「心靈勵志」作家之一陳塵，經歷去年7．21元朗事件的無力，在全國人大審議為香港立港區國安法當日卻更覺得要繼續創作，勉勵大家「最重要我們在一起」。他感到文化界受到大衝擊，身邊的網絡作家突然「自我約束」不再寫時事，「我的創作未受影響，但開始知道什麼不能寫，這已是限制，亦知道日後有機會無得寫」。

日後或沒機會寫

「最重要我們在一起」

書展下周三開幕，主題是「心靈勵志」，34歲的陳塵是十名獲重點介紹的作家之一。陳塵自2012年每天發帖，畫一粒塵「Dustykid」配合簡單字句，與讀者同行，成為非主流的網絡作家。他的作品為讀者送上能量，但自己也有負能量的一面，幾年前創作未見迴響，壓力太大，曾有輕生念頭，「每日最期待第二朝起唔到身」。但走過陰霾後，他很高興今次能走進主流架構，在書展推14本新書。

他形容自己的創作並非一味「正能量」，而是描寫一個情感空間，讓讀者在內游走。去年反修例運動，陳塵的創作內容涉及被警車吵醒、看手機致夜難成眠等，無明確政治立場，「我寫百姓的感受，Dustykid是黃是藍，我不知，但我本人是黃」。他的着眼點是不論陣營，讓人有同路人之感，這源於2016年他曾貼出Dustykid食魚蛋的畫作，有讀者反映Dustykid並非渲泄情緒、憤怒的出口，呼籲他從第二個角度改變社會，告訴大眾何謂真正的好，這成為了他創作的方向。

感反修例如「發一次家人脾氣」

去年7月21日，家住元朗的他自言當晚無心情創作，在他看來反修例運動是「我們忍了屋企人很久，發了一次脾氣」，毋須將示威者標籤成「洪水猛獸」。近期不少人計劃移民，他亦想過移民，且推遲生育大計，「如果一個家，有人感不被尊重，自然會離家出走」，若要留住「家人」，先要尊重對方，中國冀得人尊重，應先立起值得人尊重的榜樣。

嘆團體舉報港獨書「自發減自由」

得知「DQ行動組」將在書展會場內巡查，舉報港獨書籍，他覺得可悲，形容此舉如拿石頭丟自己的腳，因大家以往可快樂生活全因享有自由，現不應自發減卻自由。

明報記者 羅嘉凝

（港區國安法）

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