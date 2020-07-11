聶德權：公僕參加反政府集會必違規 無解釋「反政府」定義 工會斥收緊言論自由

局方早前向立法會提交文件，建議今年7月1日或以後入職的公務員，均須簽署文件確認擁護《基本法》、效忠特區；至於現職公務員，如晉升、轉職，或是首長級公務員、紀律部隊等，建議先宣誓或簽文件擁護《基本法》、效忠特區。

研加強紀律處理 執行更快

聶德權昨出席立法會公務員及資助機構員工事務委員會稱，估計首批約有8萬名公務員宣誓。多名議員追問若公務員宣誓後違反誓言，局方會如何處理。聶德權稱要研究需否加強紀律處理機制，令執行時可更快捷、清晰，「不要好像（公務員）明明犯了例（守則），但很多各情况下，不能做到合適的紀律跟進行動」。

被問效忠特區抑或中港

聶：看不到有矛盾

公民黨譚文豪稱，人大就《基本法》104條釋法列明，宣誓需擁護中國及香港特區，質疑公務員效忠對象是特區抑或兩者皆是。聶德權稱，基本法104條所列需宣誓者並不包括公務員，但在一國兩制下香港同屬國家一部分，「不明白為何經常要將國家與香港利益，假設一定有矛盾」，稱看不到104條釋法中，效忠中國及香港有何矛盾。

稱下班亦受影響

勞聯潘兆平說，有公務員關注，若公餘時間參與政治遊行，或在訪問中批評政府，會如何處理；聶德權稱如有公務員身分，表達、參與集會時，言行不可與公務員身分產生衝突，或令人覺得有衝突、與政府對着幹，他稱如參加反政府示威集會，定違反公務員身分的政治中立、支持在任政府要求。

資訊科技界莫乃光質疑公私時間如何界定，聶德權稱「並不是上班時就有（公務員身分），下班就不受影響」。

本報向當局查詢如何定義「反政府示威集會」，舉例反對國安法集會或六四集會是否亦屬此限？當局回應稱，個別行為是否構成行為不當，須視乎每宗個案性質和情况，不能一概而論，政府會按既定程序處理或涉違規個案。

工會：不同意政策已違規？

公務員工會聯合會主席梁籌庭認為，聶德權說法反映公務員不再存在「政治中立」，進一步收緊公務員言論、表達自由。他促請政府進一步交代，「如果公務員不同意政府的政策或者理念，這是否已經違規？」

新公務員工會回覆稱，近日公務員宣誓事宜令不少同事感憂慮，要求當局詳細解釋，公務員休班後的權利及自由會否受影響，以及公務員宣誓是否單方面更改現有晉升制度；希望政府能盡快安排與工會見面。

明報記者

（港區國安法）