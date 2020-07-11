何鴻燊出殯 董建華：港澳重大損失

董建華何厚鏵林鄭扶靈

賭王的大殮引來過百中外傳媒來訪。雖然周四派發的賭王紀念冊沒他的家庭照，但何家安排直播廳播放儀式全程之前，事先輯錄不少賭王的生活照播放。當中有他與四房及個人游泳的生活照，以及與長和系創辦人李嘉誠、合和主席胡應湘、董建華及多名已故友好如霍英東、新世界發展前主席鄭裕彤、恒生銀行創辦人之一的何添、邵氏兄弟電影公司邵逸夫等的留影。他與英國愛德華王子及已故法國前總統密特朗的合照亦難得曝光。

何超瓊讀出習李唁電

四房人昨齊集靈堂，由二房兼信德主席何超瓊宣讀來自國家主席習近平、總理李克強、全國人大常委會委員長栗戰書及全國政協主席汪洋等政要的唁電，代表家族感謝大家關懷。繼而由董建華率先發表悼辭。他記得何鴻燊有一句話留在他腦袋，當時何鴻燊說「好少願意接受輸，一定要做到為止」，更指「不輸」是何的成功秘訣。董建華又說賭王的離世對港澳均是重大損失。李業廣形容何為「何大仙」，對慈善「有求必應」，更粉墨登場，永遠在全場籌得最多善款。澳博聯席主席霍震霆表示，何鴻燊與他先父霍英東亦公亦私共事半世紀，先父和何鴻燊即使離開，兩家情義仍在，會永遠懷念他。

一眾政商致悼辭結束，即由二房長子兼新濠國際主席何猷龍代表家族致謝，他說不捨得父親離開，但父親走完自信的一生，經常教導他們取諸社會、用諸社會，「今後會繼續家父的精神，對社會作出貢獻」，並感謝醫護團隊、長輩親友關心鼓勵。

完成大殮後，由董建華、何厚鏵、林鄭月娥、中聯辦副主任譚鐵牛、澳門經濟財政司長李偉農、東亞銀行主席李國寶、李業廣及胡應湘扶靈，再由何猷龍代表家族捧着父親遺照步出靈堂，結束儀式。賭王遺體擇日安葬。