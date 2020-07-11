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涉助刺警男買機票抵機場 7人被捕 包括女友、父親、民航職員

【明報專訊】一名防暴警7月1日下午於銅鑼灣制服一人時，被人以利器插傷左肩流血，警方其後在機場拘捕一名已登機準備前往倫敦男子。警方前日再拘捕5男2女，涉嫌協助罪犯買機票及接送到機場，包括該男子任職渠務署的女友及已退休父親，以及一名民航處職員。

24歲男子黃鈞華事發當晚在一架準備前往倫敦的飛機上被捕，被控一項意圖傷人，早前提堂。警方前日再以涉嫌協助罪犯拘捕5男2女，介乎24至71歲。

所買機票倫敦經港抵台 非回程票

商業罪案調查科高級警司（訛騙）游健雄稱，黃男於前往機場前曾回家收拾行李，被捕7人曾協助黃鈞華購買機票、以私家車接送到機場登機及提供消息逃避警方搜查，當中一人為黃男的女友。被問及被捕者如何協助黃男，游健雄以案件已進入司法程序為由不評論，但稱該回程機票是經香港往台灣，並非真正回程機票。警方在案中檢獲手機、頭盔、八達通卡、電腦等證物。

據了解，被捕者包括黃男24歲的張姓女友，在渠務署任職見習工程師，她涉嫌與黃男一同收拾行李並一同前往機場，並為黃購買由倫敦經香港飛往台灣的機票。黃的71歲退休父親亦被捕，涉嫌將其子護照交給第三者轉交黃。

民航空管主任涉泄消息助避追捕

另外，警方亦拘捕一名39歲任職私人助理的潘姓男子，涉嫌當日充當司機接載黃男及女友到機場。另外被捕的一對34及32歲姓葉及姓楊的夫婦，分別任職文員及主婦，則涉嫌將黃的護照由其父手中帶到機場交給黃。警方亦拘捕一對31歲吳姓孖生兄弟，為黃男的朋友，其中任職民航處空管主任的兄長涉嫌將一些消息交給其任職言語治療師的胞弟，再轉交黃男，協助他登機及逃避警方追捕。

民航處及渠務署不評論事件，兩署均稱非常重視員工的品格和操守，會按機制處理。

涉刑毁3舖 區議員助理就逮

另外，警方昨在沙田一村屋拘捕沙田區議員黎梓恩的25歲麥姓男助理，涉嫌刑事毁壞及管有物品意圖損壞財產。他被指涉嫌在7月1日破壞灣仔及銅鑼灣3間名店、鐘表店及珠寶店的落地玻璃，損失總值17萬元。警方在屋內搜出共11支破窗器、彈叉及鋼珠等，將交鑑證科化驗，警方相信男子是單獨犯案。黎梓恩稱現時有律師協助其助理，會密切留意情况，提供適當協助。

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