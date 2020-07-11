今日舉行 明報教育招聘博覽限人流防疫

提供逾200職位空缺

博覽會今日由中午12時至下午4時半在香港康得思酒店舉行，場內有30多間教育及公私營機構參展，涉及多個行業如醫護、教育、銷售與客戶服務、餐飲等，提供逾200個職位空缺，部分參展機構接受即場應徵。博覽會有多場專題講座，由社福機構、香港國際航空學校、醫管局、懲教署等主講，介紹相關行業的性質和前景等。每名入場人士可獲一本就業及進修雜誌。

同一時間不多於360人

是次活動已有約1000人報名參加，鑑於疫情再爆發，大會採取一系列防疫措施，所有入場者須填寫健康申報表，進場時須通過門口的體溫檢測，體溫超過37℃不可入場；場內所有人必須戴口罩，不可飲食，並需保持社交距離。會方將在現場提供酒精搓手液，並控制人流於場地所限的六成。會方預計，連同工作人員和參與者，場內同一時間不會多於360人，一旦達至上限，將暫停進場。大會在專題講座期間亦會安排椅子間有適當距離分隔。

為有效控制人流，會方建議有意參加者先於網上登記：link.mingpao.com/64070.htm。

（疫情第三波）