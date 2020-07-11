結婚遇疫情國安法 準新人：不想在港生育

一連三日的「香港婚宴展暨結婚用品博覽2020」開鑼，過去人山人海的博覽，昨中午所見人流稀疏，有十數對準新人選購婚禮服務產品。張先生及未婚妻均從事旅遊業，原預計今年12月結婚，但因疫情反覆，「很多東西我們都不敢下決定，酒席不預算咁多，縮到最小，最後（疫情）好轉才把圍數增加」。二人從事的行業在疫情下大受影響，幸好大部分訂金已付，現在壓力不算太大。二人說暫不計劃生育，「想看看之後（社會）情况如何，你當我港豬吧，頂到就頂，頂不到就選擇移民走吧，未有計劃去哪兒」。

公務員的未婚妻：想移民台灣澳洲

任職公務員的譚先生及空中服務員未婚妻今年10月結婚，打算疫情不好轉的話照辦證婚儀式，但延遲婚宴。準譚太說自己很喜歡小朋友，「但身邊很多人說現在社會不適合。仔我就一定照生。我不會因為政策影響生不生，反而是會萌生移民的想法」，初步盼到台灣或澳洲。

準鄧氏夫婦及準黃氏夫婦同樣初步定於明年年尾結婚。準鄧太說原想安排今年6月到土耳其拍攝婚照，惟因疫情而取消，「未知出年去唔去到」。兩對準新人都不太想在港生兒育女，亦有考慮移民。黃先生說：「現在很多洗腦東西，還有國安法，會關心他（孩子）的成長環境。生了小孩都不會想讓他在香港長大。」準鄧太則說：「以前不會想移民，想也不會想，但現在（移民）是最後一條路。」

疫情所累 婚禮相關行業生意跌九成

受疫情影響，婚禮相關行業生意大受影響。婚禮攝影師黃瑞杰說他其中一個攝影工作室位於北角美輪大廈，即早前佛堂群組爆發的大廈，顧客一度拒絕上樓，加上海外婚攝亦受影響，疫情期間生意整體較去年同期跌九成。婚禮花藝店Sky Bird負責人莊小姐亦指生意跌九成，收入僅夠交租，近兩天更多了顧客通知她婚期或需改動。

（疫情第三波）