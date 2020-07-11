陳肇始：將為公共司機食肆員工檢測

本地新型冠狀病毒感染個案急增，特首林鄭月娥昨在社交網站表示，須重新檢視應何時推出已接近準備就緒的粵港和港澳「健康碼」計劃。她表示，不排除運用防疫抗疫基金為風險較高的人做病毒檢測，並會在本周內與幾名專家商討對策，制定與私營檢測機構合作的方案。

食衛局長陳肇始則表示，將向包括的士等公共交通工具司機、食肆員工及護老院員工派發樣本瓶做病毒檢測，由於人數眾多，會循序漸進，盡快商討如何開展工作。她說早前有為巴士司機檢測，暫時全部樣本呈陰性，現時則會針對處理的士司機群組。

另為護老院員工檢測

早前衛生署曾為全港院舍提供樣本瓶做病毒測試，覆蓋千多間院舍，有約3000名職員參加，所有結果均呈陰性。

有聘請過百人的院舍稱該次每院只抽樣3人檢測，雖然衛生當局籲為接觸病人最多的職員驗唾液，但交表時毋須註明取樣者職位，有院舍為免檢測有人呈陽性後院舍要大舉搬遷住院者，會讓最低風險的工作人員做檢測，質疑抽樣監察作用不大。

（疫情第三波）