港聞

港聞一

陳肇始：將為公共司機食肆員工檢測

【明報專訊】護老院群組及「彬記、新發及的士司機」群組至昨日已分別錄得34人和29人確診。食物及衛生局長陳肇始昨日在港台節目表示，將向包括的士等公共交通工具司機、食肆員工及護老院員工檢測病毒。特首林鄭月娥稱需重新檢視「健康碼」的推行，亦不排除為風險較高者檢測病毒。

本地新型冠狀病毒感染個案急增，特首林鄭月娥昨在社交網站表示，須重新檢視應何時推出已接近準備就緒的粵港和港澳「健康碼」計劃。她表示，不排除運用防疫抗疫基金為風險較高的人做病毒檢測，並會在本周內與幾名專家商討對策，制定與私營檢測機構合作的方案。

食衛局長陳肇始則表示，將向包括的士等公共交通工具司機、食肆員工及護老院員工派發樣本瓶做病毒檢測，由於人數眾多，會循序漸進，盡快商討如何開展工作。她說早前有為巴士司機檢測，暫時全部樣本呈陰性，現時則會針對處理的士司機群組。

另為護老院員工檢測

早前衛生署曾為全港院舍提供樣本瓶做病毒測試，覆蓋千多間院舍，有約3000名職員參加，所有結果均呈陰性。

有聘請過百人的院舍稱該次每院只抽樣3人檢測，雖然衛生當局籲為接觸病人最多的職員驗唾液，但交表時毋須註明取樣者職位，有院舍為免檢測有人呈陽性後院舍要大舉搬遷住院者，會讓最低風險的工作人員做檢測，質疑抽樣監察作用不大。

（疫情第三波）

上 / 下一篇新聞

水泉澳一廈12人染疫 源頭未明 禾輋3人確診亦無頭緒 兩邨皆樣本瓶揭發
水泉澳一廈12人染疫 源頭未明 禾輋3人確診亦無頭緒 兩邨皆樣本瓶揭發
「政府信唔過」 明泉樓居民自行撤離
「政府信唔過」 明泉樓居民自行撤離
多長者入院病牀受壓 重啟二線牀
多長者入院病牀受壓 重啟二線牀
港泰染疫院友每日外出 曾回家慶父親節
港泰染疫院友每日外出 曾回家慶父親節
許樹昌籲停辦書展 貿發局稱如期舉行
許樹昌籲停辦書展 貿發局稱如期舉行
中小學幼園提早暑假 考試補課可繼續 單日增5校有學生確診 教局允學校彈性安排
中小學幼園提早暑假 考試補課可繼續 單日增5校有學生確診 教局允學校彈性安排
家長贊成呈分試如期 學生憂延期難適應
家長贊成呈分試如期 學生憂延期難適應
兩豁免檢疫者確診前已離港 一人失聯絡
兩豁免檢疫者確診前已離港 一人失聯絡
世衛改口：不排除室內空氣可播疫 專家：不影響防疫 倡搭的士小巴開窗
世衛改口：不排除室內空氣可播疫 專家：不影響防疫 倡搭的士小巴開窗
港鐵車站助理確診 等檢測結果期間照上班
港鐵車站助理確診 等檢測結果期間照上班
口罩銷量倍升 藥房商會：無加價
口罩銷量倍升 藥房商會：無加價
結婚遇疫情國安法 準新人：不想在港生育
結婚遇疫情國安法 準新人：不想在港生育
今日舉行 明報教育招聘博覽限人流防疫
今日舉行 明報教育招聘博覽限人流防疫
涉助刺警男買機票抵機場 7人被捕 包括女友、父親、民航職員
涉助刺警男買機票抵機場 7人被捕 包括女友、父親、民航職員
何鴻燊出殯 董建華：港澳重大損失
何鴻燊出殯 董建華：港澳重大損失
聶德權：公僕參加反政府集會必違規 無解釋「反政府」定義 工會斥收緊言論自由
聶德權：公僕參加反政府集會必違規 無解釋「反政府」定義 工會斥收緊言論自由
書展介紹作家：聞國安法 更感要繼續創作
書展介紹作家：聞國安法 更感要繼續創作
新書提及國安法 「突破」煞停出貨
新書提及國安法 「突破」煞停出貨
海園研不收入場費吸客
海園研不收入場費吸客
私人控梁家榮 空姐牛肉飯老闆覆核被拒
私人控梁家榮 空姐牛肉飯老闆覆核被拒
控方稱原判欠阻嚇 辯方反問是否判監才可維護國旗 原判社服 咖啡師燒國旗改囚5周
控方稱原判欠阻嚇 辯方反問是否判監才可維護國旗 原判社服 咖啡師燒國旗改囚5周
阻警查手機 李柱銘等人禁制令獲延長
阻警查手機 李柱銘等人禁制令獲延長
政府泛民准就緊急法禁蒙面法上訴終院
政府泛民准就緊急法禁蒙面法上訴終院
台漢認警署外噴漆 警索3萬清潔費
台漢認警署外噴漆 警索3萬清潔費
「大人網」准聘御用大狀上訴 挑戰依靠他人賣淫為生違憲
「大人網」准聘御用大狀上訴 挑戰依靠他人賣淫為生違憲
沿路肩前行撼工程車 私家車司機受傷
沿路肩前行撼工程車 私家車司機受傷
黃大仙三死車房爆炸案 技工認無牌
黃大仙三死車房爆炸案 技工認無牌
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】戴耀廷感謝曾國衞宣傳初選
【Emily】戴耀廷感謝曾國衞宣傳初選
【Emily】被指優先考慮鎂光燈 黃碧雲話李文浩抹黑
【Emily】被指優先考慮鎂光燈 黃碧雲話李文浩抹黑
【Emily】泛民擺白紙 陸頌雄質疑李慧琼收走
【Emily】泛民擺白紙 陸頌雄質疑李慧琼收走
【Emily】食環署毛巾錯標語 派咗20條先知 「防鼠工作做得好 鼠患問題自然有」
【Emily】食環署毛巾錯標語 派咗20條先知 「防鼠工作做得好 鼠患問題自然有」