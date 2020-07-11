口罩銷量倍升 藥房商會：無加價

昨午本報記者在銅鑼灣一帶觀察，謝斐道萬寧及崇光百貨超市售貨員均表示口罩已售罄，而駱克道一帶的藥房有大量現貨，每盒售價由200多元至300多元不等。一名不願具名的藥房員工說口罩來自日本，30個一盒的口罩現售300元，由於九州水災，未來每盒或會加價20元。

藥房門外的「口罩牆」高峰時吸引10多人駐足觀看。市民周氏夫婦預計疫情會持續，家中仍有4盒50個裝口罩存貨，他們最近見疫情回升，故昨日經過銅鑼灣時決定再格價選購口罩。「後面藥房350元一盒，前一間就300元一盒，所以要慢慢格價」。余先生說最近從網上訂購了兩盒口罩，認為現在口罩存貨充足，購買不難，未有考慮要搶購。

商會：貨源足 供應穩定

林偉文說，過去一周口罩銷量上升一倍，這兩天銷情特別好，強調各商戶貨倉貨源足夠，加上供應穩定，「一定充足」。他又說，現在藥房主要銷售香港製造或內地製造的口罩，每盒價格由80元到150元不等。對於有旺區賣300元一盒日本口罩，林稱：「賣咁貴，佢都畀人鬧到發瘟啦！」

（疫情第三波）