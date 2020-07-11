港鐵車站助理確診 等檢測結果期間照上班

港鐵太和站一名兼職車站助理昨確診感染新型冠狀病毒，她住在沙田水泉澳邨明泉樓。港鐵表示，該名車站助理沒有明顯病徵，因為居所附近有確診個案，她自願接受深喉唾液測試，昨日仍有上班，上班前探測體溫正常，當值時一直戴口罩。她當值後乘東鐵線回家，途中接獲通知確診，即時在大學站下車，由救護車安排送院。港鐵事後消毒太和站及大學站。

莎莎3收銀確診 順豐司機初步確診

化妝品店莎莎亦有3名收銀員確診，最先是在油塘大本營分店工作的收銀員，她前日確診，其夫在火炭一幢商業大廈做鐵閘工作，昨亦確診。另外兩名分別在馬鞍山新港城中心分店及沙田中心分店工作的莎沙收銀員同於昨天確診。沙田中心分店的收銀員本周三（8日）曾與新港城分店確診收銀員一起用膳。莎莎昨關閉3間分店消毒，並安排店內員工在家隔離14日。

另外，順豐速運一名外判司機昨亦初步確診，其路線以慈雲山為主。順豐表示已將該外判司機所屬的新蒲崗店舖暫時關閉消毒，亦已安排每個批次的貨物消毒，另增加中轉設施、車輛等的消毒次數。

許樹昌：高風險者有結果前應請假

昨確診的港鐵車站助理在等候檢測結果期間仍然上班，政府抗疫督導委員會專家顧問、中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌認為，若市民正等候病毒檢測結果，而且有其他高風險因素，例如和確診者住在同一層，在等候結果期間應請假不上班，其他市民即使上班，風險亦不高。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超認為，若在高危地方工作，例如院舍、醫院、監獄等，在等候病毒檢測結果期間不應上班；若工作要接觸很多人，亦可和公司商量安排請假。

（疫情第三波）