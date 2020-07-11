世衛改口：不排除室內空氣可播疫 專家：不影響防疫 倡搭的士小巴開窗

逾200專家日前聯署促檢視研究

全球超過200名科學家日前聯署促請世衛重新檢視有關新冠病毒經空氣傳播的研究後，世衛於周四（9日）發表科學簡報，提到在檢視有關合唱團練習、餐廳和健身班的病例後，「不能排除長時間與受感染者共處會有近距離氣霧（Aerosol，又稱氣溶膠）傳播的可能，尤其是在特定室內地點，例如擠迫和空氣不流通的空間」。世衛同時強調，這亦有可能是透過飛沫和接觸受污染表面傳播，故需就相關病例做更多研究。世衛今次的說法與以往否定新冠病毒經空氣傳播的立場不同，此前世衛曾指出，只有在醫護人員處理會產生氣霧的醫療程序時，空氣傳播才成問題。

世衛建議民眾除了要勤洗手和避免與受感染者密切接觸外，亦應避免到擠迫、密閉且空氣不流通的環境。另外，世衛亦稱「受感染者在有症狀或無症狀下均可傳播病毒」，措辭被指較過往肯定。世衛早前承認無症狀患者有傳播病毒的可能，但稱「非常罕見」。

牛津專家：世衛內部拉鋸顯而易見

一直有專家批評，世衛對於空氣傳播的可能性和口罩效用上反應過慢，只強調洗手是主要預防策略。239名科學家周一在國際科學期刊《臨牀傳染病》發公開信，指有愈來愈多科學證據表明空氣中的微粒可傳播新冠病毒，促世衛修改防疫建議。參與聯署的科羅拉多大學化學家希門尼斯（Jose Jimenez）形容，世衛今次「方向正確，但步伐很小」。

牛津大學基礎醫療教授格林哈爾希（Trish Greenhalgh）認為，即使在新科學簡報中，亦看到世衛委員會內部對證據有不同解讀，「委員會內的拉鋸顯而易見」。萊斯特大學呼吸科學名譽教授朱利安．唐（Julian Tang）批評，世衛「在不必要的情况下過於謹慎和短視」，應承認氣霧傳播的可能並建議改善通風設施。

另外，《細胞》期刊上周有研究指出，有證據顯示新冠病毒已變種，傳播能力更強，但未必會加重病情。

香港大學微生物學系臨牀助理教授薛達回覆本報查詢時稱，在不通風、擠迫的室內環境中，若市民不戴口罩，新冠病毒可傳播得非常快，理論上在特定環境下也可能有空氣傳播。不過，他認為即使新冠病毒理論上可空氣傳播，都不會影響防疫措施，建議市民要避免在室內聚集，在室外要保持超過1米距離，盡可能開窗和開門、戴口罩及勤洗手，以及乘的士和小巴時要開窗。

食物及衛生局長陳肇始昨亦建議的士司機及乘客在車廂內要戴口罩，並打開車窗，保持空氣流通。至於收緊食肆防疫措施，陳肇始說政府會密切監察措施實行情况，若不理想，不排除會再收緊。

明報記者

（疫情第三波）