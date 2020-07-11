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家長贊成呈分試如期 學生憂延期難適應

【明報專訊】教育局昨午宣布全港中小學下周一（13日）起提早放暑假，但小五呈分試及中三至中五考試是否繼續則由校方決定。有家長表示支持學校按原定安排下周繼續考試；亦有小五學生擔心如押後考試會難以適應，影響升中派位。有中三學生則稱已完成所有考試，提早放暑假對選科沒有影響。

小五呈分試關乎學生升中派位。兒子就讀小五的蘇太說，其子本周已完成中文科及英文科考試，據班主任初步說，下周一及周二會如期舉行餘下的數學科及常識科考試。她支持學校決定，認為考試已開始，宜盡快完成，又稱2月底至6月停課期間令兒子「心散」，復課後兒子剛調整學習心情、着緊考試，認為若學校押後至暑假後考試，「肯定佢（兒子）到時乜都唔記得晒」。她認為若學校做足防疫措施，增加座位距離，多開幾課室作試場，不擔心兒子會受感染。

亦有學校決定押後未開考科目的考試。一名小五學生說，她本周已完成兩科考試，原定下周一應考數學科及常識科，惟老師昨通知考試延期，未有交代延至何時。該學生表示自己原已完成溫習，擔心若考試延後太久，自己難以重新適應，令呈分試表現欠佳，不利升中派位結果。

學校安排8月補課

中三生憂取消難追進度

教育局長楊潤雄稱，考慮到中三學生需選科，允許學校下周完成考試後才放暑假。就讀中三的Jason說，自己上月18日已完成所有考試，選科表格亦早已提交，提早暑假對他並無影響。其所就讀學校安排8月補課，他擔心屆時如疫情令補課取消，自己難以銜接中四課程，「之前停課學少咗好多嘢，再唔補課下年追唔到進度」。

（疫情第三波）

相關字詞﹕停課 暑假 補課 選科 呈分試 教育局長楊潤雄

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