中小學幼園提早暑假 考試補課可繼續 單日增5校有學生確診 教局允學校彈性安排

DSE放榜日不變 學生可回校領成績單

楊潤雄昨會見傳媒時表示，有學校反映家長擔心疫情，經考慮及諮詢專家意見後，宣布全港中小學及幼稚園由下周一（13日）開始提早放暑假，小學可自行決定是否繼續或推遲小五級呈分試，中學亦可自行決定是否繼續於下周舉行中三至中五級考試，亦可決定是否參與中一入學前香港學科測驗（Pre-S1考試）。他說，原定7月22日中學文憑試（DSE）放榜日期不變，學生可於當日回校領取成績單，但提醒學校要採取適當衛生措施。消息表示，單日錄得多宗學生確診，是當局決定提早暑假的原因之一。

沒校內感染個案 楊潤雄：考試靜態安全

楊潤雄解釋，提早放暑假是考慮到現時距離大部分學校放假僅約一星期，相信對學習影響不大。至於為何仍允許部分考試繼續舉行，他說至目前為止沒有在校內感染的個案，認為學校防疫工作充足，而當局參考DSE的經驗後，認為考試為靜態活動，同學間不會有太多溝通，相信安全。他又說，小五呈分試影響學生中一派位，而中三考試影響選科，中四及中五學生又需預備公開試，有關考試容許作彈性安排。他說考試評估為學校按教育策略和學生需要決定，教育局難一刀切決定，遂交由學校自行決定是否舉行。

本學年自2月底起停課數月，中小學生至5月底及6月才陸續復課。被問到個別學校安排暑假為中四及中五學生補課以追進度應付文憑試，楊潤雄說，參考學校自5月復課後防疫工作及整體情况，相信學校有為一至兩個年級的學生補課並非大問題。他續稱，學校由下周一提早暑假至原定暑假開始的日子，校園須保持開放，照顧有需要回校的學生，但其間不應有補課或暑期活動。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，有學生確診或屬密切接觸者的學校數目一直增加，若學校有人確診就需停課14天，她知悉教育局就學校情况的安排，相信校方會小心處理考試等活動。

校長：學校防疫經驗足 可適當判斷

中學校長會主席鄧振強表示，他任職的香港管理專業協會羅桂祥中學會如期舉行Pre-S1考試，但會參考今屆DSE時考試安排。他說停課後學校將有更多空間，加上只有約百多人應試，有信心可做足相關措施，但若有家長擔心子女受感染而拒絕讓其參與，校方會根據學生小學成績為學生分班。他續稱，原訂8月為學生安排補課3周，現時會改以網上視像進行，而為避免年級較低的學生網上上課不專心，會由20人一組縮至10人，並會要求學生打開鏡頭。

鄧振強認為，每間學校可按其校本需要自行調節考試或補課，認為由1月疫情爆發至今，本港學校已累積充足的防疫經驗，相信學校可作適當判斷。

停課騰出空間 學校加房增考生距離

中西區校長聯會主席、小學校長詹漢銘亦稱，其任職的香港潮商學校原訂8月底的補課已取消，但因憂慮學生失去「戰意」，加上希望「小五的事在小五完成」，會繼續按原定計劃於下周一舉行呈分試，不會延至9月，而停課期間可使用更多課室，令校方可安排更多空間，例如每間班房僅坐約10名考生，校方亦有足夠老師可配合。

明報記者

（疫情第三波）