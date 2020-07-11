許樹昌籲停辦書展 貿發局稱如期舉行

許：倘現確診者難追蹤

政府抗疫督導委員會專家顧問、中大呼吸系統學講座教授許樹昌認為，最理想是今年不要舉辦書展，如有入場者或參展商職員確診，追蹤亦困難，但若政府決定舉辦，就一定要防疫措施，包括控制入場人數、要求入場者全程戴口罩、場內各區放酒精搓手液。

港大微生物學系臨牀助理教授薛達認為，若未來數日有新的群組個案或源頭不明的本地個案出現，需考慮進一步收緊防疫措施，包括減少食肆食客數目及取消書展。

至於書展應否延期，衛生防護中心傳染病處主任張竹君承認對舉行書展有憂慮，但需視乎有關當局安排。

書商倡延期 貿發局電郵：職員確診需關攤

2020香港書展關注組發聲明稱，每年書展均有約百萬讀者入場，對如期舉辦書展感憂慮，建議政府及貿發局重新考慮，延後舉辦本年書展，盡快決定及通知各大小書商最新安排，避免疫情進一步擴散，保障公眾安全。

貿發局回應稱書展如期舉行，籌備工作正按計劃有序進行。而該局周三曾向參書展發電郵，提到若有確診者到書展，大會將聯同會展與衛生防護中心聯絡，徹底消毒確診者到過的地方；若發現有展商職員確診，相關攤位或需暫停開放以清潔消毒，防護中心要求展商提交當值職員的工作時間表及聯繫電話，追蹤緊密接觸者。

（疫情第三波）