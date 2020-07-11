多長者入院病牀受壓 重啟二線牀

醫管局總行政經理何婉霞表示，近期餐廳群組患者較多人有肚瀉，長者患者則未必很高燒但有氣促，而近期確診者普遍年逾60歲和有長期病患，料他們病情較嚴重、住院日數較長，對隔離病牀的壓力大。

籌備社區隔離設施 醫生：或減非緊急手術

醫管局昨已啓用596間負壓病房及1149張負壓病牀，使用率分別為68%及59%，分別較前日增3及2個百分點。何婉霞說，醫管局會重新啟用500張二線病牀；若仍不足可能啟用社區隔離設施，目前正積極籌備，包括安排人手、電腦系統、交通運輸、膳食、醫療儀器、抽風機、即棄牀單等，需要時可盡快啟用，轉送病徵輕微和康復中的病人。

有公立醫院內科醫生認為，近期出現的院舍群組令人擔心長者染疫後較易惡化，其醫院約會預留一半深切治療部容量應對疫情，例如會減少非緊急的大型手術，亦可能將部分內科嚴重個案留在加護病房處理，減輕深切治療部壓力。

許樹昌：倘防疫效果不好 措施應回3月時

中大呼吸系統學講座教授許樹昌表示，長者染疫死亡率約10%至20%，要避免病毒入侵院舍，年紀大的人通常有長期病患，感染後病情易惡化，如大量長者染疫，醫療系統會有壓力。他說本港主要用干擾素、蛋白酶抑制劑治療感染新冠病毒患者，但易令長者有肚瀉等腸胃副作用，宜小心用藥。

許又形容，今波疫情來勢洶洶，多宗沒源頭個案，要加快截斷源頭，並說若政府收緊防控措施後效果仍不好，便應回復3月疫情高峰期的極端防疫措施，例如食肆不多於4人一桌。

（疫情第三波）