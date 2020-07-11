「政府信唔過」 明泉樓居民自行撤離

房屋署人員加強清潔修水管

大批房屋署人員昨到明泉樓加強清潔，並登門維修水管。至昨午1時許，位於明泉樓低層的匡智會院舍，最少8名院友收拾行李，職員亦帶同院舍內物資登上小巴撤離。同位於明泉樓的一老人院則未見撤離。及後再有不少住戶舉家撤離，其間有救護車接走一名年輕女住戶及一家三口住戶。另有一家三口被衛生署小巴接走。

無去處未搬走 留下者：得個驚字

居於明泉樓6樓的劉先生下午2時許帶同妻兒離開，他說會到附近酒店暫住10多天，又說一家早前向衛生署交出深喉唾液樣本，至今未有被當局帶走，相信一家人沒確診。劉又稱政府至今未有向住戶發放任何資訊，他從網上留意到有鄰居住所內喉管有破孔，憂家人安危，故舉家撤離，認為「去邊度都好過留喺度」。劉又稱「政府信唔過」，除非他一家確診，否則絕不跟從政府隔離措施。

居於明泉樓中層的張先生一家三口連同外傭4人，帶着大袋細軟自行撤離。他說，前日已交唾液瓶，現搬往太太外家暫住。居於9樓的謝女士同樣對大廈爆發疫情感憂心，但與丈夫無棲身之所故未搬走，目前只能「得個驚字」。

對於部分水泉澳邨居民自行搬走暫避，會否可能令病毒擴散，張竹君說，「不是說水泉澳居民就不能去街」，即使沒有遷出，也可能會上班或上學，希望居民留意自己身體狀况，盡量減少外出活動。

（疫情第三波）