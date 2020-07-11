水泉澳一廈12人染疫 源頭未明 禾輋3人確診亦無頭緒 兩邨皆樣本瓶揭發

張竹君認靠追蹤接觸者或難止疫 籲減外出

衛生防護中心傳染處主任張竹君承認，目前靠追蹤緊密接觸者，未必可停止疫情爆發，須靠市民與政府合作，包括減少外出，冀截斷社區傳播鏈。

本港累計1403宗確診和1宗疑似個案，昨新增38宗，32宗屬本地個案，除水泉澳邨個案外，9宗源頭不明，10宗與早前個案有關聯，與彬記粥麵美食、佐敦新發茶餐廳及的士司機群組相關，其中一名56歲前的士男司機與其15歲及8歲女兒確診，他與前日確診、常到新發茶餐廳的第1329宗個案、58歲男的士司機相識，曾搭其的士並聊天。

單位不同坐向 排除喉管傳播不撤離

水泉澳邨明泉樓11名居民確診，介乎7至72歲，令累計染疫居民增至12人。張竹君說，昨與房屋署、環保署到明泉樓，確診者涉10個單位，位置分散，且不同樓層及坐向，初步排除喉管傳播，無計劃撤離。她說感染亦可能與公共設施有關，已在明泉樓檢取環境樣本，包括電梯及共用設施。此外，不少患者曾到水泉澳廣場、街市、食肆，包括太子燒味、麥當勞，中心會到商場、街巿及食肆派發深喉唾液樣本瓶。

彩輝邨彩華樓增6人確診

同時數條屋邨先後有數名居民染疫，其中沙田禾輋邨有3人染疫，當中2人是本周二確診，分別居德和樓及美和樓，昨日再多一名美和樓居民確診，是莎莎收銀員。3名居民均界定為源頭不明。另外，牛池灣彩輝邨彩華樓繼早前5人染疫，包括一名彬記食客與其妻、一名彬記食客的一家三口，昨多6名居民確診。消息人士稱，衛生防護中心亦察覺禾輋村情况有異，另正考慮為水泉澳邨全邨派樣本瓶。

4日21宗源頭不明 「非常擔心」失控

過去4日湧現21宗源頭不明個案，散落港九新界。被問到疫情是否失控，張竹君承認非常擔心，本地個案散佈範圍很闊，患者赴多處，追尋密切接觸者及病源有很大困難，據外國經驗，若防疫措施做得不好，個案可「幾何級倍數遞增」。她說港人雖戴口罩，但傳播仍犀利，尤其家庭群組。至於圍堵政策是否失效，她說只靠追蹤緊密接觸者並檢疫，未必可停止這輪疫情爆發，須靠市民與政府合作，包括減少外出及活動，冀截斷社區傳播鏈。

憂港全面失守 梁子超倡在家工作

對於多宗源頭不明個案，政府抗疫督導委員會專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，這顯示社區不少地方都有病毒傳播，由於不知源頭，難找到所有緊密接觸者檢疫，疫情非常嚴峻。他認為禾輋邨未必會成為另一個水泉澳邨，因為邨內確診者較少，患者未必在住所附近感染，可能是經社區其他途徑。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超認為，本港大廈普遍密集，公共空間通風差，難保其他大廈有類似水泉澳邨風險，不少屋邨附近有院舍，情况令人憂慮。他說若未來兩周政府不採取措施，包括公務員在家工作、呼籲市民留在家中等，本港疫情可能全面失守。

港大微生物學系臨牀助理教授薛達稱，近日世界各地都發現新冠病毒出現「D614G」變異，而香港有不少個案是輸入個案，故本港病毒很可能已出現該變異。他說，該變異可令病毒在實驗室環境下生長得更好，但無證據顯示傳染力更高。他說根據該變異在病毒的位置，料對已進行的新冠病毒疫苗和藥物研究沒大影響。

明報記者

（疫情第三波）

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