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2020年7月10日星期五
港聞二
賭王紀念冊未刊家庭照 統戰部致唁 愛德華王子撰文稱「忠實朋友」
多港澳政要弔唁 歷任特首僅見曾蔭權
三太親手焗蛋糕送傳媒 二房派「禮物袋」
初選被指違國安法 戴耀廷葉劉不認同 曾國衞籲勿墮法網 建制紛對「違法論」有保留
黃繼兒：蒐資料須說明目的 戴耀廷：早已電郵私隱公署
澳洲延長港畢業生及工作簽證5年 可申居權
讚澳易置業有民主 留學港生：更多時間儲移民分
被捕關員疑被炒 海關：不評論
fb推聊天機械人 助NGO輔導情緒困擾者
火燒人案 圍觀夫婦擾序表證成立 事主匿名出庭：諗過被打，原來仲嚴重
8‧31文員控藏武器 3警騎身上 港鐵車長：黑衣人與人爭執 車廂冒煙
車房3死爆炸案開審 石油氣泄 技工被指無牌維修
藏煙霧餅公大生上訴 終院駁回 官：爆炸品涵義 兩例相同
兩男控強姦新相識少婦 事主：被告稱「開心過就算囉」
泥車落斜 輾斃疑攝車罅九旬婦 香港仔撞人將軍澳被捕 現場距過路處數米
30分鐘10人打斜行 不走過路處
立會通過產假增至14周
32度偕友踢足球 六旬波友猝死
白腊灣遊船河 六旬婦遇溺亡
申訴署轟泳線分配不公欠監管 有泳會藉此賺錢 康文署被批一廂情願信非牟利
病人轉介私院成效不彰 申訴署倡醫局放寬限制
蘇州交流 涉侵犯女同學 國際校男生非禮撤控 官指「非常幸運」
尊子漫畫
【Emily】否認鬧走選民致區選落敗 快必：街站只鬧4類人
【Emily】導盲犬唔夠 海洋公園助本地繁殖
【Emily】房協房署logo 街訪分唔到
【Emily】EQ派收爐餅 「呢幾年有咩唔好多多體諒」
【Emily】掛大型廣告牌 張國鈞話無關選舉
【Emily】記者「超額」提問 張竹君「孤軍作答」
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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