病人轉介私院成效不彰 申訴署倡醫局放寬限制

公署去年7月主動調查荃灣港安醫院和聖德肋撒醫院兩間私家醫院的低收費病牀使用率。一般低收費病牀由私家醫生轉介入住，公署調查所得，兩間私院共提供164張低收費病牀，去年入住率分別是67%，較兩院整體入住率更高。

3次流感高峰期 有私院僅獲轉介兩病人

另按醫管局與兩間私院協議，傳染病爆發或流感高峰期間，公立醫院會轉介病人到私院低收費病牀，但公署形容人數「寥寥可數」。公署不點名稱，2017年至19年度共3次夏季及冬季流感高峰期間，一間私院共獲轉介84名病人，另一間僅兩人。公署建議醫管局放寬轉介限制，並建議私院提供低收費病牀的套餐服務。

食衛局：未來檢視政策 衛署：建議兩私院加強宣傳

醫管局回應，稱局方將檢視現時安排，與私院商討能否放寬轉介限制，並研究由內外科伸延至療養康復科等。食物及衛生局回應稱會跟進公署建議，未來檢視新建私院的套餐服務政策時，重新檢視低收費病牀政策。衛生署回應稱會建議兩間私院加強宣傳。