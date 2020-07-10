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立會通過產假增至14周

【明報專訊】立法會昨以54票贊成、兩票棄權，通過延長產假至14周的《2019年僱傭（修訂）條例草案》，新增4周產假薪酬支出由政府承擔，每名僱員補貼上限8萬元，料今年底前實施；法案亦將流產定義由懷孕28周縮短至24周，讓懷孕24周或之後流產的僱員，亦可享產假。

懷孕24周流產同享產假

條例草案將法定產假由10周延長至14周，政府其後提出修正案，將新增4周產假薪酬上限由近3.7萬元提高至8萬元，調整薪酬上限的立法方式是修訂勞工處長於憲報刊登的公告，即「先訂立後審議」。

人力事務委員會主席鄭泳舜以委員會名義提出修正，要求新增4周產假薪酬上限要在立法會「先審議後訂立」，在建制派反對下遭否決。勞工及福利局長羅致光發言時說，若通過上述修正案，政府會撤回條例草案。他說「先審議後訂立」的程序「根據近年經驗，不知何時才會完成審議」。

「先審議後訂立」修正案否決

羅致光：倘通過會撤回條例

在委員會提出該修正案的工黨張超雄批評，羅致光「惡得交關」，立法會想拿少許權力，政府就「一拍兩散」。他認為修正案只是賦予立法會有權檢討法例，如由政府「先訂立後審議」，擔心政府日後不會主動檢討法例。工聯會郭偉强認為，民主派早前故意拖延內務委員會，無資格參與審議延長產假，指摘挾持政府，認為「先訂立後審議」更為安全，避免被泛民拖延。

政府會委聘「代辦機構」協助執行發還計劃，加快程序及壓縮準備工作。羅致光稱，勞工處會盡快諮詢勞工顧問委員會，以提早今年底前實施修訂條例，並在明年上半年內當代辦機構備妥有關設施後，由政府向僱主發還新增產假薪酬。

另外，羅重申延長產假的政策目標並非鼓勵生育，亦無任何證據證明有此作用。郭偉强會後批評政府「口硬」說補貼不等於鼓勵生育，他認為政府要糾正思維，為人力不足在源頭做功夫。

食衛局長陳肇始歡迎通過草案，說有助支援和鼓勵在職婦女持續餵哺母乳。平機會亦歡迎通過草案，認為充分體現了政府落實家庭友善的政策建議，「對鼓勵生育和提倡母乳餵哺，相輔相成，相得益彰」。

議會陣線朱凱廸和熱血公民鄭松泰對草案投棄權票。

相關字詞﹕張超雄 鄭泳舜 羅致光 延長法定產假 立法會

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