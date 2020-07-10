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30分鐘10人打斜行 不走過路處

【明報專訊】昨早一名九旬老婦於香港仔嘉諾撒培德學校對開香港仔水塘道疑因「攝車罅」過路，遭一輛泥頭車輾斃。記者現場所見，30分鐘內至少10人未有經數米外的行人過路處，直接在學校門外「攝車罅」打斜過路。

警方道路管理組觀察 倡擴闊過路處

記者下午返回事發現埸，發現學校車閘門外的行人路未設有欄杆，而數米外有行人過路處，過路處由兩條斑馬線組成，由兩組交通燈控制，中間有安全島分隔。不少人為求方便，經中間安全島的延伸部分，打斜走到對面行人路。記者在場觀察30分鐘，至少10人以此方法「攝車罅」過路，當中4人是長者，行動較緩慢。現場所見，較多大型車輛經香港仔水塘道下斜，但車速不算快。

警方交通部支部道路工程管理組人員下午到場觀察，研究如何改善路面情况。現場消息指，涉事斜路有「影快相」監測汽車速度，路面也鋪設了防滑沙。該組提出3項建議防止同類意外發生，包括去除安全島延伸部分，避免市民經該處攝車罅過路、擴闊行人過路黃色間線至學校對出位置，並在學校車閘外增設圓柱，以鐵鏈連接，防止有人在該處過路。運輸署回應稱，就昨日意外，會因應警方調查結果，如有需要作適當跟進。

南區區議員黃銳熺表示，留意到有不少長者會在該處經安全島攝車罅過路，認為可以在學校對面的巴士站加設鐵欄。他表示去年有的士沿香港仔水塘道落斜時，煞車掣懷疑失靈，致失控直衝向香港仔大道另一安全島，10人受傷，運輸署其後表示會檢討該處路面情况。

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