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泥車落斜 輾斃疑攝車罅九旬婦 香港仔撞人將軍澳被捕 現場距過路處數米

【明報專訊】一名九旬老婦昨晨於香港仔水塘道疑「攝車罅」過路，遭一輛泥頭車捲入車底，雙腿被輾至血肉模糊，送院不治。泥頭車司機一度駕車不顧而去，3小時後警方於將軍澳工業區尋回司機將其拘捕，他報稱不知道撞倒途人。

事發昨早約7時半，一名老婦於香港仔嘉諾撒培德學校對開香港仔水塘道橫過馬路時，遭一輛正在落斜的泥頭車撞倒捲入車底，泥頭車未停下續往香港仔大道方向駛去。老婦重創昏迷倒臥地上，雙腿被輾至血肉模糊，街坊見狀報警。救護員到場把老婦送瑪麗醫院搶救後不治。警方封鎖現場調查，在場度尺記錄，地上遺下大量血迹，現場數米外有行人過路處。警方下午派出道路工程管理組檢視事發路段設計（見另稿）。

街坊曾追泥車不果

街坊張伯表示，當時正送孫兒上學，在事發路口回頭見到泥頭車從燈位起步時，一名老婦於車底出現，「瞓咗喺地下，對腳爛晒」。張伯稱，泥頭車未有停下，一直沿香港仔大道方向駛去，他立即嘗試追上泥頭車，但當時所有交通燈均為綠燈，「我跟住追，追到去創興銀行就追唔到」，泥頭車不斷加速駛去，最終失去蹤影。

司機稱不知撞到人

堆填區卸垃圾後洗車

至昨晨10時許，警方根據市民提供的車牌，於將軍澳工業區駿光街發現涉案泥頭車，當場以涉嫌危險駕駛導致他人死亡拘捕司機。54歲姓羅司機報稱不知道撞倒途人，照常駕車往將軍澳堆填區卸下垃圾，其間曾洗過車，車輪上血迹已被洗走。

司機死者均住石排灣邨

死者子曾勸勿攝車罅

據悉，死者90歲趙好，家住石排灣邨，昨晨帶同一把雨傘作拐杖出門。警方聯絡死者家人到醫院認屍，其子陳先生稱，母親育有3子1女，父親已歿，母親平日步履緩慢，間中需以拐杖輔助步行，每早均與友人到香港仔一間茶樓飲茶，估計事發時她正前往茶樓。陳稱，遇事位置數米外設有交通燈過路處，嘆稱「平時都有提佢唔好（攝車罅過路）」。根據車牌資料，被捕羅姓司機同樣報住石排灣邨，住在死者對面樓。

香港汽車會會長李耀培表示，中型及重型貨車的駕駛座易有盲點，駕駛時應小心留意離車頭2至3呎內範圍有否途人行經。他認為泥頭車司機應一眼關七留意路况，事發時更有人追趕自己，應立即停車了解，認為是次意外中的司機應負很大責任。

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