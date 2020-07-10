車房3死爆炸案開審 石油氣泄 技工被指無牌維修

被告黎駿豪（37歲）被控於2015年4月26日在黃大仙環鳳街63號舖車房內，因嚴重疏忽而非法殺死車房東主胡漢偉、的士司機陳錦波及相鄰玻璃店女東主伍靄霞。控罪指他在維修汽車時，沒有採取謹慎責任以確保沒有石油氣漏出、或在漏出及積聚時不會着火，導致爆炸發生。

控方：維修槽滿石油氣

風扇跌入引火花

控方開案陳辭稱，陳錦波當日早上發現的士行車不順暢、警示燈亮起，遂把車駛到胡漢偉的車房維修，而被告是當天車房內唯一技工。雖然無直接證據證明被告親手處理石油氣缸，但專家綜合環境證據後推斷，被告在拆卸石油氣缸時，將排氣活門稍微打開，令限流閥沒有運作正常，致氣缸內的石油氣漏出。

控方續引述專家指出，案發後氣缸只剩三分之一石油氣，相信有約48公升石油氣漏出，充斥整個半密閉的車房，並大量積聚在維修槽內。搜證人員事後在維修槽發現風扇扇葉，專家估計當時有風扇跌進維修糟引起火花，導致爆炸及火災。

爆炸時胡、陳及被告三人身處車房門外，其中胡頭骨爆裂溢出腦漿，當場死亡；陳沒有呼吸脈搏，送院後不治；被告重傷送院。第三名死者伍靄霞當時身處相鄰玻璃店閣樓休息，消防進入火場後發現她被燒焦的遺體。

疑職訓局未畢業

未獲機電署批准修車

控方透露，被告曾修讀職訓局的石油氣汽車維修課程，但因在部分試卷中不及格，未能順利畢業，故被告雖具備相關知識，但並非獲機電署批准的「第一類或第六類勝任人士」。

遺孀：事發夫正派女兒喜帖

死者陳錦波的遺孀高小燕昨日出庭作供稱，由於女兒即將出嫁，當日早上丈夫載她「周圍去派帖」，途中丈夫曾說「架車有少少窒」，她亦看到表板警示燈亮起。丈夫載她回家後，隨即到涉案車房維修。聆訊今續。

【案件編號：HCCC213/16】