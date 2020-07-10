港聞

港聞二

8‧31文員控藏武器 3警騎身上 港鐵車長：黑衣人與人爭執 車廂冒煙

【明報專訊】警方在去年「8．31太子站事件」拘捕多名示威者，其中一名33歲文員被指攜有彈弓、螺絲帽、激光筆及對講機等物品，案件昨在九龍城裁判法院受審。當晚駕駛列車到太子站3號月台的港鐵車長供稱，列車靠站後有黑衣人與他人爭執，不久車廂內冒出白煙；而有份制服被告的衝鋒隊督察承認，曾將逃進車廂的被告拉到月台，推倒被告在地，並有3名警員同時「騎」在他身上。

指逃進車廂

衝鋒隊督察認推倒被告

報稱文員的被告鍾日祺（33歲），早前否認公眾地方管有攻擊性武器及無牌管有無線電通訊器具兩罪。

去年8月31日晚駕駛觀塘線的港鐵車長鄭榮柱憶述，他在晚上10時許從黃埔站駕駛列車到旺角站時，有一批黑衣人在稍作擾攘後上車。10時37分，鄭將列車駛進太子站3號月台後，從駕駛室門與月台幕門的縫隙中，隱約看到有黑衣人與他人爭執，遂在10時45分聯絡控制室要求增援，但隨即看到大量白煙從第一卡車廂冒出，鄭立即返回駕駛室，拿取防毒面具。

案發時擔任西九龍衝鋒隊小隊指揮官的督察譚健燊稱，在10時55分與其隊員到達3號月台，欲截查身穿黑衣褲的被告及另一人，惟兩人隨即逃走。譚大叫「唔好走」後，其隊員尾隨兩人，並在4號月台的第五卡車廂的閘門外將被告制服在地，其間被告左右扭動身體、腳有擺動，譚遂在隊員按着被告腿部下，用索帶綁他雙手。

譚健燊在盤問時同意辯方稱，被告逃進車廂後，譚與其他警員是先在車廂內捉住被告，之後將他拉到月台及推在地上；譚又在看畢影片後承認被告在地上時，有另外3名警員「騎」在他身上，但強調制服被告後已隨即將他扶起坐在地上。

據控辯雙方承認事實，接近晚上11時，譚為被告快速搜身，在他身上搜出涉案物品。案件未完今續。

【案件編號：KCCC 2247/19】

（反修例風暴）

相關字詞﹕無牌管有無線電通訊器具罪 在公眾地方管有攻擊性武器罪 太子站 831事件 反修例運動

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