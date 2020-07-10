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火燒人案 圍觀夫婦擾序表證成立 事主匿名出庭：諗過被打，原來仲嚴重

【明報專訊】去年11月11日馬鞍山一名男子遭人淋易燃液後點火焚身，在場一對夫婦被指旁觀喧嘩，昨日否認一項在公眾地方內擾亂秩序行為罪受審。被火燒的男事主在屏風後作供稱，他和途人口角時「有諗過畀人打，原來仲嚴重，係畀人燒」，但承認不知道涉案兩夫婦有否向他說粗言。控方完成舉證後，裁判官裁定案件表證成立。

被告陳海雲（33歲）及鄺耀文（39歲）同報稱文員，為夫婦關係。控罪指稱兩人於去年11月11日在馬鞍山公園連接馬鞍山廣場的行人天橋，作出喧嘩及擾亂秩序的行為，意圖激使他人破壞社會安寧。

控方傳召被潑液體及上身着火的男子出庭，他在匿名令保護下化名X，以特別通道出入法庭。他表示因為受傷緣故，聲線比常人疲弱。

稱見人毁港鐵站設施

X追截為「交畀差人叔叔」

X是地盤工人，他供稱當日經過港鐵馬鞍山站時，目睹數名黑衣人破壞站內設施。他質問其中一人「做咩打爛嘢」，卻被對方扑頭，導致頭部流血。他追截至連接馬鞍山廣場及馬鞍山公園的行人天橋上，但黑衣人已四散。正當他想轉身離開，20至30名「唔知途人定滋事分子」的男女包圍指罵他。

X表示雙方爭執超過10分鐘，突然有人伸手向他淋液體，「唔知發生咩事就着咗火」，他隨即脫下上衣，以撲熄火勢。事後他的皮膚逾四成被燒傷，需要換皮數次及留院逾3個月。他說現在手腳無力，「一條毛巾都擰唔到」，亦無法如常工作，自覺累及妻子。

妻未否認曾喊「返大灣區」

控方播放數段片段，顯示X和途人發生口角及拉扯，雙方均以粗言相向。X指摘「你哋全部都唔係中國人」，其他人叫他「走啦」，其中一把女聲着他「返大灣區啦」，及後發生火燒人事件。

X無法認出 未知被告參與否

X看畢片段表示無法認出片中的人物，他記得被多名男女以粗言指罵，但不清楚本案兩名被告是否參與其中，「成班人都有講（粗口），唔肯定佢兩個有無講」。控方指「返大灣區」這句話來自女被告口中，辯方表示不爭議，但強調其他途人都有這樣說。

在辯方大律師伍頴珊盤問下，X承認原本打算離開現場，但因為「唔忿氣」，亦擔心離去後會被追打，所以留下來與人理論。被問為何不報警，X說他想自行追截早前施襲的黑衣人，「想捉到一個畀差人叔叔送番差館，你話見義勇為或者傻都好，𠵱家諗番真係傻」。辯方稱片段顯示X曾向途人出手，包括拉扯一名灰衣男子的衣領，惟X否認說法，指雙方都有拉扯，但承認自己曾罵粗言。

影片呈堂 官恐二次傷害

另外裁判官林希維在控方播片時一度稱，影片畫面非常暴力，加上X是本案傷者，指控方此舉可能對他造成心理傷害。控方同意不會重複播片，X表示他有老花，「睇唔到邊個打邊個」。聆訊今續。

【案件編號：ESCC2586/19】

（反修例風暴）

相關字詞﹕公眾地方內擾亂秩序行為罪 燒傷 馬鞍山 反修例運動

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