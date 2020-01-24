fb推聊天機械人 助NGO輔導情緒困擾者

明愛青少年及社區服務暨社區發展服務總主任陳偉良表示，因情緒受困而求助的個案，由疫前的每月4000多宗增至目前6000多宗，升幅近50%。然而，機構於疫情期間只能提供有限度面對面服務。

夜深求助多 全天候運作補空窗

facebook的「#HearForYou同行計劃」現支援5個非牟利機構，包括明愛青少年及社區服務、香港青年協會、聖雅各福群會、撒瑪利亞會及加油香港，向機構提供技術支援及諮詢和免費培訓，讓其有效接觸及幫助有需要者。計劃設主題網站，提供精神健康資訊及網上評估，亦已為明愛青少年及社區服務及青協設立聊天機械人「輔助小精靈」。聊天機械人會先為用家評估「快樂指數」，再轉介與社工傾談。陳偉良說，試用聊天機械人一個月，有近150人用過，他發現晚上8時至凌晨1時較多人尋求協助，由於聊天機械人可全天候運作，可補足現時真人服務的不足，而用家向機械人提供的簡單資料，如煩惱種類、心情等，可讓社工更易與用家打開話題。

使用者稱匿名通訊保私隱

正就讀高中的Joyce（化名）曾利用網上工具求助，她認為文字溝通可保障私隱，可由最初匿名通訊逐步打開心扉，有別於面對學校社工比較「赤裸裸」，亦可避免被標籤。