澳洲延長港畢業生及工作簽證5年 可申居權

停與港引渡 外交部：保留行動權利

現時在澳洲留學及持臨時工作簽證的港人約有1萬人，另有2500人尚未赴澳，正申請簽證者約1250人。新簽證安排下，現有畢業生簽證及臨時工作簽證將額外延長5年，此後可申請永久居留權。未來畢業生簽證亦將為期5年。已畢業的香港留學生亦將獲5年期畢業生簽證，以供在澳求職，此後亦可申請永久居留權。莫里森稱，新安排仍受限於現有永久居留簽證上限，短期內有大量申請湧至機會不大，同時香港人亦可申請人道及難民簽證。

旅遊提示稱國民有被「送中」風險

澳洲亦修訂對港旅遊提示，提醒國民被拘留甚至被轉送中國大陸受審的風險，呼籲在港約10萬澳洲公民如對港區國安法有疑慮「應重新考慮留港的需要」。

澳洲外長佩恩（Marise Payne）周三晚與「五眼聯盟」另外4國（加拿大、美國、英國、新西蘭）外長開視像會議，商討港區國安法問題。佩恩沒披露開會細節，外界亦未知澳洲新安排是否與該次會議有關。

港區國安法惹多國疑慮，此前英國已宣布將延長約300萬名合資格持有的英國國民（海外）護照（BNO）的居留期至5年；加拿大亦暫停與香港的引渡協議，並檢視移民措施；美國、德國上周分別更新對香港的旅遊提示。新西蘭周四稱將檢視跟香港的關係，包括引渡協議、出口戰略物資管制及旅遊提示等。

（路透社/法新社）