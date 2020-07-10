黃繼兒：蒐資料須說明目的 戴耀廷：早已電郵私隱公署

投票須戴口罩探熱 保持距離

負責協調初選的港大法律學院副教授戴耀廷昨日在記者會上回應稱，香港民意研究所一早已電郵公署；並稱今次是「公民投票」，從未使用「公投」字眼，是公民就民主派派誰參選表達意見，又重申否決財政預算案是《基本法》賦予立法會的憲制權力，「看不到任何非法元素在內」。

另在新冠肺炎疫情反覆下，政府昨宣布收緊防疫措施。負責協調初選的立法會前議員區諾軒說，會要求所有投票市民戴口罩，並在可行情况下量體溫，亦會確保投票人數符合限聚令及社交距離。

戴憂投票人數未如理想

戴耀廷承認，對於投票人數可否達至理想數字感憂慮，現時僅新界西將投票人數門檻定於4.8萬外，若投票者不足，候選人可自由決定出選與否；但其他區並未設定門檻。

戴耀廷表示，其他選區會以去年區議會選舉民主派總得票的一成作為參考數字，意味新東為4.5萬；港島、九龍東同為2.5萬；九龍西則為2萬。戴說，若因官方恐嚇或疫情影響，各區投票數字低於參考數，要再討論如何處理。

（港區國安法）