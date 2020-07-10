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初選被指違國安法 戴耀廷葉劉不認同 曾國衞籲勿墮法網 建制紛對「違法論」有保留

【明報專訊】民主派明日、後日（11、12日）舉行初選，政制及內地事務局長曾國衞接受傳媒訪問時提及，初選或違《港區國安法》及另外多條法律，籲市民及有意參選人需慎重考慮，勿誤墮法網。負責協調的港大法律學院副教授戴耀廷強調，無參選人提出涉分裂國家的言論，並強調否決《財政預算案》是《基本法》賦予的權力，稱以常理解讀香港法律，看不到初選會違法。建制派對曾國衞說法同有保留，新民黨主席葉劉淑儀表示，「不明白為何參加初選都會違反國安法」。

政制局籲留意20條22條29條條文

政制及內地事務局發言人昨晚回應傳媒查詢時稱，市民組織、參與任何選舉相關活動時，應小心留意國安法條文，包括20條指組織、策劃分裂國家、破壞國家統一等行為，即屬犯罪；22條指嚴重干擾、阻撓中國或特區政權機關依法履行職能，旨在顛覆國家政權，即屬犯罪；29條指若接受外國支援操控選舉等，均屬犯罪。

曾國衞早前接受多間傳媒訪問時亦引述上述條文，他呼籲市民及有意參與初選者、組織需慎重考慮，勿誤墮法網。被問到民主派議席過半後否決預算案會否違國安法，曾國衞稱，若違港區國安法22條，本身亦有問題，但指可否入罪取決因素包括舉證、實際情况等。

曾國衞回應喊光時會否DQ：

律政司將說明 供選舉主任參考

曾國衞又提及初選可能違反其他法律，如初選開支需計入選舉開支；又呼籲市民參與初選時勿聚集，以免違反「限聚令」。至於高呼「光復香港，時代革命」會否遭DQ（取消資格），他稱口號涉港獨，律政司稍後會有具體補充說明，供選舉主任參考。

保安局長李家超昨接受now新聞台訪問時稱，曾國衞或關注某些行為，但判斷是否違反港區國安法的分裂國家、顛覆、勾結境外勢力等，要視乎條文。

稱只收千元以下捐款 趙家賢：合選舉法

對於曾國衞的說法，戴耀廷昨逐點回應，稱若以常理解讀香港法律，看不到會違法，看不到參選人提出分裂國家言論；否決預算案亦是基本法賦予的權力，特首亦可解散立法會，不認為涉嚴重干擾、阻撓、破壞特區政權機關依法履行職能。至於操控選舉指控，戴耀廷強調初選資源來自本地眾籌，「若問是否有人操控（選舉），市民都會否認」，強調看不到任何人有能力操控選舉。

至於初選開支，戴耀廷稱，參選人會授權民主動力召集人趙家賢擔任其選舉代理人，其後民主動力亦會有詳細財務報告，趙家賢強調今次初選僅小額眾籌資金，只收1000元以下捐款，強調合乎現時選舉法例。

被問到會否擔心因初選涉違港區國安法被捕，戴耀廷重申，若以常理解讀國安法，初選應無違法，「若解讀為非法、嚴重違法，香港是什麼法治狀况，大家懂得判斷」。

區諾軒：255票站全被關方腰斬

今次初選將於全港設255個「票站」，立法會前議員區諾軒強調，會遵從限聚令並有多項防疫措施（見另稿）；至於會否擔心投票時或出現混亂，他強調投票合法，稱若遇滋擾會關閉票站，並靠票站主任判斷是否需要呼籲市民往其他票站。戴耀廷稱，除非逾250個票站都要關閉，否則看不到腰斬初選的原因。

張國鈞：35+合法 「攬炒」或違法

多名建制派議員亦對曾國衞的說法有保留，新民黨主席葉劉淑儀直言「不明白為何參加初選都會違反國安法」，稱要看有關參選人所表達的理念，但認為若什麼都要否決，便涉顛覆現有制度。

立法會議員謝偉俊表示，未經考慮財政預算案的優劣，已有預設立場說要「攬炒」，可能屬於破壞的一種，「但這些說法我們要詳細看看，局長都只是說有可能違反國安法」，又稱不希望過度限制言論自由。民建聯張國鈞說，民主派取得過半議席的想法不違反國安法，但若持推翻港府等「攬炒」目標行事，並非立法會議員工作，或有可能觸犯國安法。

明報記者

（港區國安法）

相關字詞﹕選舉主任 區諾軒 李家超 基本法 戴耀廷 財政預算案 立法會議員 國安法 港區國安法

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