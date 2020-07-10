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三太親手焗蛋糕送傳媒 二房派「禮物袋」

【明報專訊】一代賭王何鴻燊昨設靈與各界告別，全港各大媒體都有到場採訪，何家各房家人也紛紛向傳媒送上食物及飲品，變成另類「比併」。其中三太陳婉珍送上親手製作的蛋糕，女兒何超蓮則送上熱騰騰的粢飯，頗有心思。

靈堂昨午2時開始開放予團體拜祭，傳媒則早已蜂擁在殯儀館門外「佈陣」，至3時半左右，有職員代表三太女兒何超蓮送上一大箱熱騰騰的粢飯；約半小時後，再有職員步出，表示代表四太梁安琪長女何超盈送上多支700毫升裝常溫蒸餾水，有職員則送上賭王紀念冊。

二房亦有向傳媒派發飲品和食物，先是何超儀派職員代為分發兩個大膠袋的冰凍支裝飲品，其後又有職員步出靈堂，代表家人向傳媒分發「禮物袋」，紙袋內有印上噴射飛航標誌的三文治、蛋糕、一支500毫升冰水、一盒紙包裝檸檬茶、消毒濕紙巾，以及一套膠餐具。職員雖未明言是代表哪一房人，但由於噴射飛航為信德（0242）旗下業務，相信物資是由任大股東的二房送上。

公眾中午起等候 7點半始入場

此外，昨日中午12時起，已有大批公眾排隊等候進入靈堂弔唁。由於公祭時間不斷推遲，有一兩名市民因久候多個小時未能進場，在門外鼓譟。臨近晚上7時30分，靈堂地下排隊人龍近50人，何家最終陸續安排公眾入場弔唁。

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