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賭王紀念冊未刊家庭照 統戰部致唁 愛德華王子撰文稱「忠實朋友」

【明報專訊】一代賭王何鴻燊今年5月逝世，享壽98歲。何家昨在香港殯儀館設靈，不少政商界名人到場致祭。大會在現場派發的喪禮紀念冊中，只有封面印上賭王生前身穿軍服的一張個人照，未有其他有關他與家人的生活照。刊物除介紹賭王生平事迹外，罕有地載有中央統戰部的唁電，形容何「一生愛國愛港愛澳」、「斯人已去，風範長存」，其餘悼文包括中港澳政府部門、教育及慈善機構，其中英女王伊利沙伯二世三子愛德華王子亦有撰文稱賭王是「忠實的朋友」。

靈堂中央昨掛上賭王好友、澳博（0880）副主席兼行政總裁蘇樹輝親筆「笑語帷幄」的橫匾。傍晚開放公祭時，何家一眾成員分成四排，向弔唁者致意，其中第一排包括「二房」何超瓊、何超鳳、何猷龍及「四房」梁安琪、何猷亨等。

統戰部讚「一生愛國愛港愛澳」

昨在場內派發的紀念冊，封面採用賭王身穿冠上不同勳銜的戎裝，末頁則印上「永誌懷念 何鴻燊博士」。芸芸悼辭中，包括統戰部發出的唁電，稱沉痛哀悼何鴻燊溘然長逝，讚揚他「一生愛國愛港愛澳，為香港、澳門順利回歸和繁榮穩定傾注心力，為國家改革開放和現代化建設貢獻力量」。愛德華王子則撰文稱賭王多年來一直支持愛丁堡公爵國際獎的工作，是一名「忠實的朋友（staunch friend）」。

由賭王創辦的澳娛、澳博、信德（0242）亦以全體員工名義致意，以「惜才、重才、風範、風趣」8字形容何鴻燊，「不只是我們的老闆，更是我們的守護神」。賭王一生所做慈善不計其數，場刊中亦有多家教育及慈善機構致意。

昨到場拜祭的商界名人中，不少都由下一代出席。會德豐大股東吳光正、信和置業（0083）主席黃志祥均父子檔出席，隨同吳光正的還有公司副主席梁志堅，其餘城中富豪則主要由下一代任代表，包括恒地（0012）聯席主席李家誠、新世界（0017）執行副主席兼行政總裁鄭志剛、新地（0016）執行董事郭基煇等。至於賭王後半生「勁敵」、銀娛（0027）主席呂志和亦與兒子呂耀東聯袂拜祭。

吳光正黃志祥父子檔致祭 商界多下代出席

其他到場的商界名人，還有中電（0002）主席米高嘉道理、總商會前主席夏雅朗、鷹君（0041）主席羅嘉瑞、遠展（0035）主席邱達昌、卓能（0131）主席趙世曾、匯豐亞太區行政總裁王冬勝、金利豐（1031）行政總裁朱李月華、港交所（0388）前主席李業廣等。

米高嘉道理表示，賭王一生「既長命亦終身奉獻慈善」，做過很多好事，是值得尊重的人。梁志堅則稱，何鴻燊對人「好豪爽，沒有架子」，並謂賭王曾多次出手幫忙，「好miss（掛念）佢」。羅嘉瑞亦說，與何鴻燊認識數十年，記得他的風趣、幽默及令人開心。趙世曾則謂和何鴻燊相識多年，永遠會記得他喜歡說笑，一切美好回憶會放在心中。

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相關字詞﹕林鄭月娥 米高嘉道理 愛德華王子 何鴻燊 賭王

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