【Emily】吳靄儀獲國際人權獎 「希望唔使好似其他得獎者坐咁多年監」

翻查資料，獎項去年得獎者係沙特阿拉伯律師Waleed Abu al-Khair，佢曾提倡國會選舉、司法獨立及其他民主改革，2014年因「反恐」法例被捕、判監15年；內地維權律師王宇2016年獲獎，佢喺5年前「709大抓捕」中被羈押逾年，其後被迫拍攝「認罪」短片。

美國律師協會頒發 吳：港需要鼓勵

Margaret話，唔猜測獲獎係咪代表香港法治、人權狀况同上述地方一樣，但希望自己唔使好似其他得獎者坐咁多年監；又指沙特等地方艱難好多，「我哋只係面對新嘅困難，比唔上其他人，覺得大家都想畀香港一點鼓勵」。至於得獎開唔開心？Margaret淡然話香港現况冇人會覺得開心。

今年獎項將於美國律師協會周年會議上頒授，但協會未能舉辦實體會議，只能網上舉行，並邀請Margaret錄影片講得獎感受。