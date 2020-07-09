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2020年7月9日星期四
港聞二
7‧1後入職公務員擬須宣誓效忠 未交代拒誓違誓罰則 工會憂損言論自由
律師質疑牴觸基本法103條 王永平：沒提及影響政治權利
泛民憂白色恐怖 建制倡擴至資助機構
羅冠聰退出民主派初選 籲轉投袁嘉蔚
國安署揭幕 鄭雁雄：依法受監督 張達明：人員不受港管 守法僅「自願」
公署圖則禁查閱 屋署：屬藝術品
警員駐守警車長泊 大門玻璃封白貼紙
楊潤雄：學生人鏈引致高空擲物 學校有責制止
澳媒：澳或停與港引渡協議 內閣開會料商提供避風港
立會不譴責周浩鼎UGL案 裁許智峯搶手機行為不檢
欠訟費被宣布破產 郭卓堅：司法覆核照打
申訴署上年度收近兩萬投訴 飈3倍
涉7．1向警車擲汽油彈 智障男稱遭警毆半小時
用起底警資料借60萬 男生稱貪玩守行為兩年
李家超：跪頸非殺人武力 無計劃禁用
九龍遊行5被告加控蒙面 官斥控方延誤聆訊：一年都未答辯
的士車Cam泄男女親熱 業界批未見使用指引
偷拍裙底及發布偷拍片擬列刑事 未涵拍攝衣領
涉冒警恐嚇燒的士 公關男被捕
感應車流調節綠燈 荔景首站試行
專欄：落後教育遇上新時代困局／文：章濤
港鐵繼SARS後再凍薪 工會：去年百億盈餘 漠視員工付出
入住大埔青年宿舍 夫婦冀加快儲錢上車
龍門廚師遇襲案 前廚工被捕疑涉工作糾紛
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【Emily】吳靄儀獲國際人權獎 「希望唔使好似其他得獎者坐咁多年監」
【Emily】會期未完 Tanya先派散水餅
【Emily】周浩鼎事件委員會 象哥毛姨駁火
【Emily】公署開幕建制獲邀 葉太：6點半要去到
【Emily】黃大仙候任DO現身 區議員出帖「賀」升職
【Emily】中大民調 70%人估計來年難去旅行
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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