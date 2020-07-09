入住大埔青年宿舍 夫婦冀加快儲錢上車

住客平均月入1.6萬 多原住公屋

PH2入伙逾3個月，青協督導主任黃秀儀表示，現時有72人居於宿舍，住客平均每月收入為16,462元，收入最低約1.4萬元，年齡中位數為25歲，年紀最小的19歲，他們來自各行各業，包括記者、廚師及公務員等。

黃說，不同住客有各種入住原因，大部分原本都是居於公屋；亦有住客來自劏房，當中更有夫婦遷入。她說，該對夫婦本來以1萬多元租住私樓，因欲加快儲錢進度，故搬入租金較便宜的青年宿舍，冀4年內可儲夠錢「上車」。

PH2共有78個單位，大部分為單人單位，另有兩個雙人單位及兩個三人共居單位，單人及共居單位面積為187至232平方呎，每人月租介乎4248至5831元；雙人單位面積則為398平方呎，租金8670至8711元。黃秀儀說，景色開揚、面積較細亦較便宜的187平方呎C單位最多人選擇。

青協雖指青宿單位租金定價為市值55%，惟被批評租金高昂。黃秀儀解釋，雖然青協收取優惠租金，但管理、維修費用都以市價支付，甚至地租及差餉都要付足100%，加上住戶僅約80人，要攤分相關費用，承認「皮費較重」。她說，租金收入除應付整個宿舍日常營運及服務開支外，亦需撥備「宿舍維修儲備基金」，以應付大型維修如驗窗、驗樓、外牆維修等，估算30年時間要花逾千萬元。

被批貴租 青協：差餉地租付足100%

作為首個青年宿舍項目，黃秀儀稱經數個月營運已看到有地方可改善。她說有向政府提出要求給予差餉及地租優惠，亦留意到較多有意獨立居住者，多為大學畢業投身社會工作後的青年，建議可把入住年齡限制由31歲以下，調高至35歲或以下。