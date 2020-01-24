港鐵繼SARS後再凍薪 工會：去年百億盈餘 漠視員工付出

按表現發獎金

中低級發一筆過三成底薪

港鐵行政總裁金澤培昨向員工發信，稱受疫情影響，車務、車站商務和港鐵商場收入遭受重大損失，加上經濟低迷，公司業務需時復元，首要任務是在危機中保就業，確保業務可以持續，因此所有員工凍薪。

港鐵發言人回應查詢時說，雖然公司凍薪，但仍會發放相等於0.33個月至0.67個月底薪的「工作表現獎」予表現優秀的員工，以及相等於1.1個月底薪的「酌情特別獎金」；公司又會向基層至經理級員工發放相等於0.3個月底薪的「一次性特別獎金」；總經理及以上員工今年薪酬維持不變。

多個鐵路工會對凍薪表示失望。香港鐵路總工會認為，港鐵雖料上半年因疫情而虧損，但下半年有多個地產項目收益，相信公司財務仍穩健，強烈要求公司承諾不裁員、不放無薪假、不減薪酬福利，待經濟復蘇後再考慮增補薪酬加幅。

香港鐵路工會聯合會昨向港鐵代表遞交請願信，主席林偉強批評港鐵公司上年有百多億盈餘，但員工仍被凍薪，認為公司做法漠視員工付出，工會會收集同事意見，再決定下一步行動，並將約見運輸及房屋局長陳帆，期望當局釐清港鐵薪酬調整機制。

機管局貿發局亦凍薪

除港鐵外，多個公營機構亦宣布員工凍薪，包括機管局及貿發局；科技園公司則稱，中層及以上之員工包括管理層本年度凍薪，亦會預留資源按表現給予特別獎勵。

另外，旅發局發言人稱，本月底會討論員工薪酬調整方案；生產力促進局發言人則稱，薪酬調整建議已呈交理事會，將由政府作最終審批，程序尚在進行中。