專欄：落後教育遇上新時代困局／文：章濤

「專才」心態難適應商業社會

以往我們追求專業、專才，認為只要分工明確就能解決問題，所以有一套分科嚴謹、考試嚴格的教育模式，務求將年輕人訓練成高學歷專才。但當社會大環境變得翻天覆地，繼續抱持這種「河水不犯井水」的想像投身商業社會，一心想着「讀設計的人不必懂科技」、「學程式就毋須有會計知識」，無異於以一張白紙的姿態步入社會，一步一地雷，逐步累積實戰經驗，從挫折中痛苦成長；或是透過報讀不同的校外課程，憑藉這些熱門學科汲取真正能應用於社會的知識。換言之，是教育制度的滯後令我們無法具備與時並進的能力和心態。

傳統教育應教新時代「求生技能」

有人會質疑，認為這些在社會求生的技能，不就是要在「社會大學」中摸索嗎？過去或許如此，但當世界變化巨大和急促，而大部分人連自己欠缺什麼知識都一無所知時，「摸着石頭過河」真能如此順利？當我們為課程內容、教學語言、科目的存廢而討論得面紅耳熱時，是否應先考慮將實際的求生知識加到學習內容當中？ 當時下最熱門的校外課程都離不開應用科技和實質的商業行政管理、會計及秘書等範疇，甚至連工聯會的進修中心都提供區塊鏈應用的課程時，我們又是否要追問一下，究竟傳統學校教育出現了什麼問題？

面對這個瞬息萬變的大時代，自強不息、努力向上等老生常談必然是對，但長遠而言，如不檢討教育內容，加入應對新時代大環境的能力訓練，那更多的證書、更高的分數，也只是徒然。

作者 章濤（UDomain 集團主席、無線科技商會永遠榮譽主席）

[章濤 財科暗戰]