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港聞二

感應車流調節綠燈 荔景首站試行

【明報專訊】運輸署計劃於今年中至明年，於5個分別位於港島、九龍及新界的選址設置實時交通燈號調節系統，署方已在上月展開位於荔景敬祖路及念祖街交通燈路口安裝工程。

雷達熱能蒐數據 無記錄影像

根據運輸署「實時交通燈號調節系統先導計劃」，署方會透過應用感應和分析技術，收集路口實時交通流量，自動調節最理想的綠燈時間。署方昨書面回覆立法會議員查詢時稱，已於上月展開位於荔景敬祖路及念祖街的交通燈路口的安裝工程，並會陸續展開其他選址的諮詢工作及安裝工程，及後會根據路口車龍長度和等候時間評估系統成效，以考慮推展至其他合適的路口。翻查運輸署資料，項目採用雷達及熱能探測感應技術，沒有使用拍攝或影像記錄。

就收集及發放公共運輸實時數據的查詢，運輸署稱計劃今年底起分階段推出專線小巴實時到站資訊系統，並於2022年正式全面啟用。署方繼續鼓勵公共營辦商，包括港鐵、九巴及龍運巴士開放更多數據。

署方表示，港鐵反應正面，正研究細節及制訂時間表。至於居民巴士服務，現時尚未有營辦商提供實時車輛到站資訊。

運輸署又稱，市建局正做「油旺地區研究」，會涵蓋智慧城市、包括智慧出行概念，但日後重建地區應用有關概念是否可行，要視乎相關政策及規管安排。

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