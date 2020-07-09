的士車Cam泄男女親熱 業界批未見使用指引

運署：未有共識 需小心處理

安裝毋須申請 須守私隱例

運輸署2018年7月表示正草擬的士車廂內自願安裝閉路電視系統的指引。2019年曾向的士服務質素委員會介紹草擬指引，並稱計劃去年底推出，惟至今署方仍未推出任何指引。運輸署回應稱，曾就草擬該指引諮詢相關團體意見，各方就指引未有共識，署方需小心處理，並繼續與業界保持溝通。署方表示，在不影響車輛結構及行車安全的前提下，在的士車廂內安裝閉路電視系統，毋須向運輸署申請，但須遵從《個人資料（私隱）條例》，以免侵犯乘客私隱，並已致函提醒所有的士商會遵從有關法例。

女事主備案 私隱專員：未收投訴

警方表示，西區警署昨接獲一名女子報案，希望能阻止一段自己於的士車廂內被拍攝的片段於網上流傳，報案人其後表示會自行循民事途徑跟進事件，要求警方備案，事件列作「投訴」。個人資料私隱專員黃繼兒則表示，未有收到相關投訴，會繼續密切留意事態發展。

汽車交通運輸業總工會的士司機分會主任杜燊棠批評運輸署態度「拖拖拉拉」。他身兼的士服務質素委員會成員，去年曾兩度與運輸署開會，他說署方曾口頭介紹指引，包括要求司機告知乘客正在錄影，而且不可錄下乘客對話，也需要在乘客上車後才可開始錄影，但未有正式推出指引。他說，現時會議因疫情暫停，未知何時恢復。杜續稱，現時在的士上加裝車cam屬違法，驗車時需拆下，否則無法通過驗車。他認為發生交通意外或與乘客發生爭執時，車cam能保障司機，署方應盡快公布指引，令司機可合法使用車cam。

工會稱車cam普及促正視需求

譚文豪：立法禁外泄方考慮支持

的士車行車主協會會長吳坤成認為車cam已十分普及，政府應及早公布指引內容，不要再「閃閃避避」，讓業界能以較謹慎的態度處理相關情况。他續稱，2019年與運輸署的會議「傾到某個程度，但無疾而終」。他認為相關事件不是第一次發生，對今次事件感到「唔開心」，反問「係咪可以做番啲嘢？」身兼的士服務質素委員會成員的立法會議員譚文豪則反對安裝車cam，認為難以確保司機不外泄片段，除非有嚴格規定，包括加密片段及立法，才考慮支持。

大狀：車廂半私人 難料公布影片犯法否

大律師陸偉雄表示，如在私人空間的內容被公開，即屬侵犯個人私隱，但行駛中的的士車廂屬半私人空間，現時法例有不清晰地方，難以評論司機會否因此而負上法律責任。他又稱，在車上作出包括口交等行為，或觸犯普通法的「作出有違公德的行為」，最高監禁7年。