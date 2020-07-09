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九龍遊行5被告加控蒙面 官斥控方延誤聆訊：一年都未答辯

【明報專訊】中大學生會前會長區倬僖與另外4人，被指於去年10月20日九龍遊行中參與非法集結、襲警及管有攻擊性武器等，案件原訂昨日於九龍城裁判法院答辯，5人加控違反《禁蒙面法》。另控方擬為警方證人申請屏風作供和特別通道出入，遭裁判官批評做法不理想，令聆訊一再延誤，案件押後至10月30日再訊。

早前申匿名令 昨申屏風作供

5名被告為學生謝煒洛（21歲）、學生區倬僖（21歲）、機電工程署主任胡耀生（48歲）、學生梁馨駿（20歲）及學生楊卓穎（20歲）。各人被控於去年10月20日，在旺角亞皆老街近塘尾道交界參與非法集結。

另新增控罪指，5人於同日同地在身處非法集結時使用蒙面物品，包括口罩及圍巾等。辯方表示，控方開庭前才突然通知會加控各被告一項涉《禁蒙面法》控罪。

控方早前已為涉案警員申請匿名令，昨日再進一步申請警員證人在特別通道出入及在屏風後作供，並要求兩個月時間準備文件。

官：控方沒考慮證人被告利益

主任裁判官嚴舜儀不滿控方逐項申請，一再延誤案件，說「一年時間，我都未可以處理到答辯」，稱控方應一早作全盤考慮。她又斥責控方沒有考慮證人及被告利益，因審期很大可能排在明年，要他們回憶起一年半前的事，「雙方都有壓力」。案件押後至10月30日再訊，屆時會裁決保密申請及處理答辯，各被告續准保釋。

【案件編號：KCCC 559/20】

（反修例風暴）

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