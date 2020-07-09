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李家超：跪頸非殺人武力 無計劃禁用

【明報專訊】一名非裔美國人遭美警跪頸後死亡事件引發美國多地抗議，香港警方則多次被拍攝到疑跪頸制服示威者。保安局長李家超昨回應立法會議員質詢稱，當局沒計劃禁用「鎖頸式武力」。有議員質疑跪頸為「殺人武力」時遭李家超反對，李稱過去一年無人因警方執法死亡；警方面對人身威脅仍可處理暴力，「應好好多謝警察」。

稱每個方法都有風險 不滿可投訴

朱凱廸提出質詢，稱美國已禁止警員使用鎖頸式武力，問港府會否禁止，李家超稱沒相關計劃，強調警員按情况決定所用武力，但使用原則不宜公開，以免影響行動效果。他表示如警員用武力有不當情况，管理層會嚴厲跟進。

李家超又說，去年6月至今沒人因警方執法而死亡，認為比起外國需要控制執法人員，反映本港警方面對人身威脅仍可處理暴力及混亂。翻查資料，警方5月7日於尖沙嘴制服一名非華裔男子時，被指曾以膝頭壓住男子頸部，男子送院後翌日死亡；警方事後稱當時使用「適當武力」。

公民黨譚文豪質疑跪頸是「殺人武力」，要求李家超解釋為何仍可使用此方法。李家超反對譚形容為「殺人武力」，認為「每個方法都有風險」，需平衡風險及需要。李又稱警察「做到合乎要求、達到目的及合法」，如有任何人不滿，可以投訴。

目標明年前線警全配隨身攝錄機

民建聯陳克勤提出，警方如何加強訓練應對暴力示威。李回應稱，針對早前監警會建議，已有助理處長級人員檢視武力指引，亦有加入實景模擬訓練。為加強搜證及提升行動訓練，來年將增4500部隨身攝錄機，目標2021年每名前線軍裝警都有一部。

李家超昨書面回覆譚文豪質詢，稱過去5年有兩名警員因被法庭質疑證供可信度而受紀律處分，警務處於2016年向其中一人發出輕微違紀行為報告；另一人經紀律聆訊後，於去年被判「譴責」懲罰，無警員因干犯 《刑事罪行條例》「宣誓下作假證供」而被檢控。

（反修例風暴）

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