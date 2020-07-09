涉7．1向警車擲汽油彈 智障男稱遭警毆半小時

辯方：被告認知缺陷 不宜錄口供

報稱地盤工人的李培浩（24歲）被控縱火及管有適合作非法用途的工具共兩罪。控罪指出，被告今年7月1日在旺角彌敦道與奶路臣街交界銀行中心廣場外，用火損壞屬於香港警務處的一輛警車AM 6252；及於旺角亞皆老街67號「老鳳祥銀樓」店外管有一個懷疑汽油彈，意圖作非法用途。

控方申請毋須答辯，以待進一步調查。辯方透露，被告有輕度智障，中小學均就讀特殊學校，又表示他早前留院期間曾接見精神科醫生及心理學家，並評估他有「認知缺陷」，無辦法理解控罪詳情，不宜向警方錄取口供。

稱遭棍毆拳打 頭撞磚頭流血

此外，辯方在庭上投訴被告在案發後遭受警暴，包括被告「頭部曾撞到磚頭」致額頭流血，警員在警車上拉扯被告頭髮，棍毆及拳打他膊頭及背部超過半小時。辯方曾為被告申請保釋，但遭裁判官拒絕，被告須還押候訊。

【案件編號：WKCC2216/20】

明報記者

（反修例風暴）