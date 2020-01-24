立會不譴責周浩鼎UGL案 裁許智峯搶手機行為不檢

2017年查UGL被揭與梁振英「打龍通」

報告：立會尊嚴不因個別事件受損

周浩鼎2017年在UGL專責委員會會議上，提交的擬備調查範圍中，被發現有「CEO-CE」的修訂紀錄，遭揭發與受查的時任特首梁振英「打龍通」。委員會調查報告稱，周浩鼎的行為，有可能令公眾質疑他作為委員與調查對象溝通後，可否作獨立、客觀判斷，引致公眾對事件產生負面觀感，認為周應更注意公眾對委員的期望。

報告稱立法會的尊嚴、自主與獨立，不會因個別事件遭破壞，稱周浩鼎行為嚴重程度不足以令立法會蒙羞；指修訂建議並非大幅改動，認為周浩鼎「似乎確實贊同梁先生（梁振英）的意見」，故將修訂建議採納為他本人意見。報告認為，周浩鼎行為不構成「行為不檢」或「違反誓言」，確立事實不足以構成譴責周浩鼎的理據。

民主派「少數報告」：周有誤導立會成分

法律界郭榮鏗、民主黨涂謹申兩名調查委員會成員另行發表「少數報告」，郭榮鏗批評調查委的報告為立法會奠下「很差很差的先例」，斥周浩鼎之舉有蓄意誤導立法會調查成分，「如這樣都無問題，不符公眾對立法會的期望」，但承認無跟進行動可做；涂謹申稱，公眾期望議員身為調查委員，應與受查人有所區隔，「是重要、不可踰越的標準」。

至於許智峯前年因不滿政府派「狗仔隊」監察議員行蹤，搶去行政主任梁諾施的手提電話，則被裁定行為不檢，梁諾施及許智峯均未有出席作供。報告指許的行為，無論是議員或一般市民作出，皆屬明顯不能接受，有負公眾對議員的期望。

行為不檢可被投票罷免 許：交議員決定

根據《基本法》第79條，若議員違反誓言或行為不檢，經在席三分之二議員通過下，會喪失議員資格。許智峯回應稱，事件源起是因政府以公權力干預議會運作、監視議員行蹤，形容是「制度暴力」，至於會否擔心面對譴責議案以至失去議席，他稱要交予議員決定，公道自在人心。

下周五是立法會今屆會期最後一天，調查許智峯的委員會主席麥美娟稱，委員會工作是盡力在會期內交報告，議程則要由立法會主席處理，「作為議員，希望議程上所有項目都處理到；如處理不到，都會感到遺憾」。