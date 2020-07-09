楊潤雄：學生人鏈引致高空擲物 學校有責制止

稱更製對立 葉建源籲審視「禁歌令」

葉建源就「限制學生的發表言論自由」提出書面質詢，問當局基於什麼準則判斷學生於校內奏唱的歌曲屬政治推廣或宣傳性質，而校內奏唱《國際歌》或解放軍軍旅歌曲《血染的風采》是否政治推廣。

楊潤雄無直接回應上述歌曲是否屬政治宣傳，稱應否容許學生在校內奏唱某一或某些歌曲，應從「基本原則」考慮，強調學校不得讓學生在校內奏唱或播放任何「干擾學校正常運作、影響學生情緒，或帶有政治信息」的歌曲，並續以《榮光》為例，稱歌曲源自去年6月來社會事件，帶有強烈政治信息，與持續多月的社會政治事件、暴力及違法事件「有密切關連」，「學校絕對不應讓學生在校內奏唱或播放」。

指親建制曾發起人鏈 質疑一刀切

葉建源又提出，全球均認同拉人鏈這種和平方式表達訴求，還有消滅飢餓籌款、呼籲世界和平等。他稱有本地親建制組織曾在2016年發起有眾多兒童參與的拉人鏈活動，質疑當局是否「一刀切」，禁止學生在校園內外拉人鏈。

楊潤雄稱，築人鏈活動與某些口號，自去年9月以來一直帶有強烈政治信息，「學校應予以勸止」；又指校內外的人鏈活動「無可避免地為其他人帶來騷擾」，引起附近居民不滿，甚至引起衝突、傷人和高空擲物等事故。

葉建源稱據《兒童權利公約》第13條第1款，兒童應有自由發表言論的權利，質疑當局會否違反公約。楊潤雄說，公約第13條第2款同時訂明行使權利可受某些限制約束，稱自由發表言論的權利並非絕對。

（港區國安法）