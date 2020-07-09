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警員駐守警車長泊 大門玻璃封白貼紙

【明報專訊】維護國家安全公署昨開幕，早上典禮過後巨型水馬被搬走，只剩下放有國旗旗杆的石墩在路上，公署兩旁有警察駐守，亦有最少一輛警車長期停泊在外。公署大門並無鎖上，本報記者曾欲嘗試進入公署，即有酒店職員擋門。

開幕典禮過後國安公署附近解除封路，不少市民經過公署時都駐足拍照，甚至有人與公署牌匾自拍；曾有私家車接載公署人員出外，亦見有零星於公署內的人員步行外出。

公署大門的玻璃窗都以白色貼紙封起，外面無法看到內部情况，由於大門未有鎖上，本報記者曾嘗試推門，公署內即有穿西裝、掛上銅鑼灣維景酒店職員牌的男子站在門旁，記者問及會否有國安公署相關人員或聯絡方法可接觸，對方稱自己是酒店職員不清楚。

有街坊繞路避公署 有稱更安全

李小姐居於公署旁邊的住宅，平日出門後會到大坑買食物，但昨因不想經過國安公署而改到天后，認為很不方便。她認為街上隨時會出現國安人員，對此擔心，又怕居於國安公署附近會更易受監控。

同樣居於公署旁邊的陳女士則感到安全，稱之前很多黑衣人在高士威道聚集，認為之後附近的示威活動會減少，變得更安全。

公署選址天后維園旁，內地網站「觀察者網」評論文章形容公署選址可短時間到警總，亦鄰近「亂港分子」非法集會的「大本營」，設置公署是「一種無聲的亮劍」，向亂港分子宣戰，形容「狹路相逢勇者勝」。

（港區國安法）

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